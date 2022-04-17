羅智強辭副秘書長12天未生效？國民黨：昨天已退主管框

台北市議員羅智強4月6日凌晨在臉書宣布爭取國民黨提名參選桃園市長，聲明中並稱基於黨務中立，「即日起辭去國民黨副秘書長」。但黨內人士透露，羅雖已請辭12天，但黨中央至今尚未展開人事程序，形同對羅請辭案實質「擱置」。

對此，黨務人士昨天表示，羅智強昨天早上已退出黨內一級主管群組，請辭黨副秘書長人事，「應該已經生效」。而羅個人對此，則僅表示「沒有評論」。

台北市議員羅智強4月6日凌晨在臉書宣布爭取國民黨提名參選桃園市長，聲明中並稱基於黨務中立，「即日起辭去國民黨副秘書長」。但黨內人士透露，羅雖已請辭12天，但黨中央至今尚未展開人事程序，形同對羅請辭案實質「擱置」。圖／截自國民黨官網

羅智強為爭取國民黨提名參選年底桃園市長，連日來與國民黨中央互相駁火，關係緊張。只不過羅宣布參選起手式之一的請辭黨副秘書長，卻傳出黨中央至今卻仍未仍完成人事程序，羅至今仍是國民黨現任6位秘書長之一。

黨內人士表示，由於羅智強是以臉書宣布請辭，而非正式上辭呈公文，請辭夾雜的事件卻已鬧得滿城風雨，爭議至今未歇，黨內相關單位或人事對於誰該啟動羅的辭呈簽文程序，都態度消極，也才導致羅已請辭十餘天，辭呈只聞樓梯響情形。

而檢視國民黨官網介紹，羅智強確實也仍是黨6位副書長之一，「請辭待命」情形有跡可循。

對於請辭黨副秘書長人事案停擺，羅智強友人表示，羅現在就是全力勤走桃園基層，爭取出線機會，對於其他黨內紛擾或黨中央的任何想法、處置，考量黨中央的難處，羅都會予以尊重。

不過除了羅智強外，國民黨另一位副祕書長李彥秀，上周也傳出請辭黨副秘書長，但獲黨主席朱立倫慰留。黨內人士表示，李請辭主要是因為要回鍋爭取黨提名參選台北港湖區市議員，黨務系統湧現勸退壓力，才一度萌生辭意。

不過李彥秀陣營表示，李是因為要爭取黨提名參選台北市議員，考量黨務中立，才一度提出請辭想法，目前正爭取國民黨提名參選桃園市桃園區市議員的文傳會前主委凌濤也是如此。不過李參選選區，因最後僅李登記參選，已確定提名。

朱立倫上任後，首波任命5位黨副秘書長，包含江俊霆、林為洲、李彥秀、謝衣鳯、羅智強，去年底以黨團前總召身分出任黨副秘書長的立委林為洲，因四項公投挫敗請辭，遺缺至今年二月初，才由甫卸任黨團總召的立委費鴻泰接手。