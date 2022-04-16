【重磅快評】阿扁國務機要費案 是邢泰釗心中的冤案嗎？

蔡英文總統提名的下任檢察總長邢泰釗14日在立法院接受審查時，提出未來如擔任檢察總長將成立跨級跨轄平台為冤案平反，就在此前幾天，前總統陳水扁為全家捲入的國務機要費案喊冤，不免讓人好奇，當初最高檢察署特偵組起訴、由前檢察總長陳聰明親自主持記者會公布起訴的扁案，會不會成為未來檢察總長邢泰釗要平反的冤案？

檢方這幾年有多起主動為過去起訴的案子翻案，最近最受矚目的是因2000多塊加菜金而被判刑4年半的花東指揮部前少將韓豫平案，花蓮高分檢在訪談軍方相關人員後，為他聲請再審；現任檢察總長江惠民在擔任台中高分檢檢察長時，為被控殺警遭判死刑定讞的鄭性澤聲請再審，讓鄭性澤由改判無罪確定，是檢方史上首度主動為死囚翻案。

這幾年檢方主動被判有罪被告尋求翻案的案例不少，或許是保障人權觀念提升，也或許是民間職業司改團體多位領導人紛紛出任官職，而且涵蓋對檢察體系有影響力的行政院、監察院甚至總統府，民間團體救援多年的幾件指標個案，陸續獲翻案，冤案的平反也漸漸成為司法界新趨勢。

邢泰釗在給立法院的報告中指出，司法人員行使公權力，尤應謙抑避免流於威權而專斷，也提到檢察官辦理刑案，除致力真實發現外，更應以人權保障為念。

但比較立委問到他在台北地檢署起訴的前總統馬英九三中案，以及前特偵組起訴的扁案時，邢泰釗態度卻是明顯大不同。

被問到如果扁案未來改判無罪，檢方會不會上訴？邢泰釗回稱由高檢署決定。宛如這類矚目案件，檢察總長不存在、檢察一體消失無蹤，更看不到他在高檢署時，找地檢署開會討論停電案、國安案件偵辦時的積極與勇於任事。

但碰到立委質疑三中案時，邢泰釗總是強力回應，針對未來如果馬英九無罪要不要上訴、要如何檢討，則都輕描淡寫帶過，似乎無法面對無罪結果。

尤其是去年10月底三中案一審判馬英九無罪時，當時以是高檢署檢察長的邢泰釗，由辦案團隊還發出聲明，強調中影公司與黨產會達成和解給付9.5億跟歸還330部國片版權，如果不是北檢查明中投公司賤價出售中影並起訴，中影會還給國家嗎？對於法院判決無罪未採信的理由卻隻字未提。

從立法院審查時答詢態度，檢視準總長過往作為，邢泰釗允諾未來當總長要建立的冤案救濟平台，那些案件可能雀屏中選，成為檢方非常上訴或聲請再審翻案的對象？揭開扁家連串貪腐案的國務機要費案，是否會跟國安私菸案中的總統府高層全數脫身一樣，由邢泰釗帶領的檢察團隊家以平反，值得觀察。