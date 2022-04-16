發言人全被隔離 柯文哲：太自由了沒有人在後面戳我

疫情燒進北市府發言系統。台北市政府昨晚因媒體事務組一名替代役男PCR篩檢確診，媒體事務組18名同仁，包含發言人陳智菡，副發言人魏佑任、魏文元及所有媒事組人員全都被隔離。市長柯文哲在IG上說沒有人陪，「自由了」。

柯文哲今天行程照舊，下午參加捷運線形公園成果展受訪，柯文哲說，他自由講話時，每個人都感到焦慮，現在「自由太多了，沒有人在後面戳我。」

媒體也問柯文哲，昨晚媒事組18人被匡列，市府上班會不會分流太慢？柯文哲說，反正按照SOP走。媒體事務組是第1圈被匡，如果有確診才會匡到他，所以現在他還是自由的，媒事組還沒有是篩檢是正的，還在觀察。

至於分流，柯文哲說，人少的時候怎麼分流，很困難啦，人就那麼多，業務就這麼多，不太容易，除非特地事先有分流，辦公室吃飯要隔開。對於媒事組快篩結果，目前PCR有3人陰性，其他人等結果。