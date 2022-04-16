修憲複決綁大選 朱立倫：民進黨有廉恥就承認公投錯誤

中選會昨天拍板，18歲公民權修憲案公民複決將與年底九合一選舉合併投票，再與民進黨去年底力主的公投應與大選脫鉤主張背道而馳。國民黨主席朱立倫今受訪表示，民進黨稍微有點廉恥心，總是跟大家說明一下，他們當時對是錯的吧！

朱立倫說，去年的「恢復公投綁大選」公投投票，國民黨從頭到尾一致的立場就是，公投應與大選一起舉辦，當時民進黨則是強力反對，現在中選會的決定，不就是證明國民黨是對的？

朱立倫也說，除公民權下修到18歲，國民黨還從頭到尾主張不在籍投票，民進黨也是從頭擋到尾；但既然要擴大參與，為何要讓所有民眾與青年一定要返回戶籍地投票？民進黨可不可以跟所有民眾與青年講，為何堅決反對不在籍投票？