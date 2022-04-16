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海內外台灣國是會議 蔡總統：堅持守護主權與民主
蔡英文總統及副總統賴清德今天分別以錄影方式為「第11屆海內外台灣國是會議」致詞。蔡總統表示，台灣讓全世界看到，有決心守護國家安全，也有能力為民主自由貢獻。
蔡總統指出，台灣立場就是堅持守護主權、堅持守護民主，堅持與理念相近的國家站在一起，互相協助、貢獻我們的力量，就像這次的俄烏戰爭，不只政府提供醫療物資，也要感謝大家共同捐款，一起支持烏克蘭。
賴清德表示，無論是國內改革，還是在國際外交的打拚，目前都已經看到初步的成果，許多民主國家的高峰會，包括G7、美日、美歐高峰會等，都將台海和平穩定列入正式文件當中。尤其台美關係這兩年來有相當正面的發展，在在顯示台美關係是「真朋友、真進展」的合作夥伴關係。
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