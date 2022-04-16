修憲複決綁大選藍批綠「無標」 柯建銘：不要再找理由杯葛

中選會通過「18歲公民權」修憲案公民複決，將與年底九合一選舉合併投票。立法院國民黨團副書記長李德維批評，民進黨政府打臉公投與大選應脫鉤主張，「已經不是雙標，是無標」，行事沒有標準。民進黨團總召柯建銘則在臉書呼籲國民黨主席朱立倫、前主席馬英九，不要再找理由杯葛公民複決，「難道還要繼續當修憲的『詐騙集團首腦』，讓整個國民黨成為台灣的『歷史罪人』嗎？」

柯建銘指出，自2002年，他代表民進黨立法院黨團領銜提案投票年齡降到18歲開始，20年過去了，終於走到歷史關鍵一刻，這也是台灣憲政史上，首次交由公民複決的憲法修正案，「生活在這塊土地上你我，都正在見證歷史，然而這還不夠，我們更期望朝野各黨，應該團結起來，共同號召全民支持18歲公民權的修憲公民複決，讓全民走進投票所，一起創造歷史。」

他並呼籲，國民黨主席朱立倫及前主席馬英九，不要活在1218公投的過往，更不要再找理由杯葛本次的公民複決，「尤其朱立倫主席已經當了一次修憲的『逃兵總司令』，難道還要繼續當修憲的『詐騙集團首腦』，讓整個國民黨成為台灣的『歷史罪人』嗎？」希望全民一同來監督國民黨，有無積極宣傳修憲公民複決投票，「是不是嘴巴說支持而已，口惠而實不至！」

民進黨立委王定宇則批評，國民黨印證「裝睡的人叫不醒」，公投跟修憲有根本性不同，公投案成案門檻低、案量大，修憲必須立法院四分之三出席、四分之三同意，沒有朝野高度共識難以成案，「國民黨卻老抱著中國老法統不放，阻礙修憲」。

王定宇說，公投25%同意票就可以通過，修憲公民複決要超過50%、將近965萬票，公投案實務上不管有沒有綁大選都可以通過，修憲案必須達到公民數50%以上，如果沒跟大選綁一起很難完成，且修憲案數不多，不會導致投票秩序混亂，「國民黨還再提這件事，到底是反對18歲公民權還是支持，裝睡的人以為自己睡著，全國人民卻看得很清楚」。