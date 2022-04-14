影／瑞典國會議員不畏中國施壓訪台 將在台設瑞典之家

外交部今天下午舉行「台灣—瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」記者會，由外交部發言人歐江安主持，介紹瑞典國會議員訪問團成員，台灣-瑞典國會議員主席歐柏莉（Boriana Åberg）、歐洲安全合作組織大會代表團團員謝必揚（Björn Söder）、歐洲議員魏莫斯（Charlie Weimers）、瑞典國會第三副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren）、歐洲理事會議員大會代表團團員魏馬可（Markus Wiechel）、瑞典國會對華政策跨國議會聯盟成員艾勒斯（Lars Adaktusson）、瑞典國會工業委員會委員柯艾森（Alexander Christiansson）、瑞典國會對華政策跨國議會聯盟成員艾索菲（Ann-Sofie Alm）、瑞典國會公共事務委員會委員普拉斯（Lars Püss），與媒體記者進行對答。

記者會上議員直指烏克蘭與俄羅斯的戰爭讓他們更加堅定支持台灣，瑞典國會副議長呂謝婷透露，訪台前曾收到中國大使館的警告，但這更讓她覺得無論如何都應該來台灣，而艾索菲更表示，「只要中共不高興，大概就是做對了。」