快訊

北市晚間追加8頁確診足跡 又見酒店網咖、台大校園也入列

幼童、長者怎買防疫保單？專家：市面上3張保單首選

影／瑞典國會議員不畏中國施壓訪台 將在台設瑞典之家

攝影中心 / 記者許正宏／台北即時報導
外交部今天下午舉行「台灣—瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」記者會，由外交部發言人歐江安（中）、外交部歐洲司司長陳立國（左一）主持，介紹瑞典國會議員訪問團成員，台灣-瑞典國會議員主席歐柏莉（Boriana Åberg）（左四）、歐洲安全合作組織大會代表團團員謝必揚（Björn Söder）（左二）、歐洲議員魏莫斯（Charlie Weimers）（右五）、瑞典國會第三副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren）（右四）、歐洲理事會議員大會代表團團員魏馬可（Markus Wiechel）（左三）、瑞典國會對華政策跨國議會聯盟成員艾勒斯（Lars Adaktusson）（左五）、瑞典國會工業委員會委員柯艾森（Alexander Christiansson）（右二）、瑞典國會對華政策跨國議會聯盟成員艾索菲（Ann-Sofie Alm）（右三）、瑞典國會公共事務委員會委員普拉斯（Lars Püss）（右），與媒體記者進行對答，並在會前眾人一同合影。記者許正宏／攝影
外交部今天下午舉行「台灣—瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」記者會，由外交部發言人歐江安（中）、外交部歐洲司司長陳立國（左一）主持，介紹瑞典國會議員訪問團成員，台灣-瑞典國會議員主席歐柏莉（Boriana Åberg）（左四）、歐洲安全合作組織大會代表團團員謝必揚（Björn Söder）（左二）、歐洲議員魏莫斯（Charlie Weimers）（右五）、瑞典國會第三副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren）（右四）、歐洲理事會議員大會代表團團員魏馬可（Markus Wiechel）（左三）、瑞典國會對華政策跨國議會聯盟成員艾勒斯（Lars Adaktusson）（左五）、瑞典國會工業委員會委員柯艾森（Alexander Christiansson）（右二）、瑞典國會對華政策跨國議會聯盟成員艾索菲（Ann-Sofie Alm）（右三）、瑞典國會公共事務委員會委員普拉斯（Lars Püss）（右），與媒體記者進行對答，並在會前眾人一同合影。記者許正宏／攝影

外交部今天下午舉行「台灣—瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」記者會，由外交部發言人歐江安主持，介紹瑞典國會議員訪問團成員，台灣-瑞典國會議員主席歐柏莉（Boriana Åberg）、歐洲安全合作組織大會代表團團員謝必揚（Björn Söder）、歐洲議員魏莫斯（Charlie Weimers）、瑞典國會第三副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren）、歐洲理事會議員大會代表團團員魏馬可（Markus Wiechel）、瑞典國會對華政策跨國議會聯盟成員艾勒斯（Lars Adaktusson）、瑞典國會工業委員會委員柯艾森（Alexander Christiansson）、瑞典國會對華政策跨國議會聯盟成員艾索菲（Ann-Sofie Alm）、瑞典國會公共事務委員會委員普拉斯（Lars Püss），與媒體記者進行對答。

記者會上議員直指烏克蘭與俄羅斯的戰爭讓他們更加堅定支持台灣，瑞典國會副議長呂謝婷透露，訪台前曾收到中國大使館的警告，但這更讓她覺得無論如何都應該來台灣，而艾索菲更表示，「只要中共不高興，大概就是做對了。」

為深化台瑞關係，瑞典國會外交委員會將於近日向政府提案將在台北的代表處更名為「瑞典之家」，強化台灣與瑞典的關係。

外交部今天下午舉行「台灣—瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」記者會，介紹瑞典國會議員訪問團成員，台灣-瑞典國會議員主席歐柏莉（Boriana Åberg）（左二）等人與媒體記者進行對答。記者許正宏／攝影
外交部今天下午舉行「台灣—瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」記者會，介紹瑞典國會議員訪問團成員，台灣-瑞典國會議員主席歐柏莉（Boriana Åberg）（左二）等人與媒體記者進行對答。記者許正宏／攝影
外交部今天下午舉行「台灣—瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」記者會，台灣-瑞典國會議員主席歐柏莉（Boriana Åberg）（前）與媒體記者進行對答。記者許正宏／攝影
外交部今天下午舉行「台灣—瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」記者會，台灣-瑞典國會議員主席歐柏莉（Boriana Åberg）（前）與媒體記者進行對答。記者許正宏／攝影
外交部今天下午舉行「台灣—瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」記者會，由外交部發言人歐江安（左）主持，介紹瑞典國會議員訪問團成員，歐洲議員魏莫斯（Charlie Weimers）（中）等人與媒體記者進行對答。記者許正宏／攝影
外交部今天下午舉行「台灣—瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」記者會，由外交部發言人歐江安（左）主持，介紹瑞典國會議員訪問團成員，歐洲議員魏莫斯（Charlie Weimers）（中）等人與媒體記者進行對答。記者許正宏／攝影
外交部今天下午舉行「台灣—瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」記者會，瑞典國會對華政策跨國議會聯盟成員艾勒斯（Lars Adaktusson）與媒體記者進行對答。記者許正宏／攝影
外交部今天下午舉行「台灣—瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」記者會，瑞典國會對華政策跨國議會聯盟成員艾勒斯（Lars Adaktusson）與媒體記者進行對答。記者許正宏／攝影
外交部今天下午舉行「台灣—瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」記者會，由外交部發言人歐江安（中）主持，介紹瑞典國會議員訪問團成員，歐洲安全合作組織大會代表團團員謝必揚（Björn Söder）（左起）、歐洲理事會議員大會代表團團員魏馬可（Markus Wiechel）、台灣-瑞典國會議員主席歐柏莉（Boriana Åberg）、瑞典國會對華政策跨國議會聯盟成員艾勒斯（Lars Adaktusson）、瑞典國會工業委員會委員柯艾森（Alexander Christiansson）、歐洲議員魏莫斯（Charlie Weimers）、瑞典國會對華政策跨國議會聯盟成員艾索菲（Ann-Sofie Alm）、瑞典國會第三副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren）、瑞典國會公共事務委員會委員普拉斯（Lars Püss）與媒體記者進行對答。記者許正宏／攝影
外交部今天下午舉行「台灣—瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」記者會，由外交部發言人歐江安（中）主持，介紹瑞典國會議員訪問團成員，歐洲安全合作組織大會代表團團員謝必揚（Björn Söder）（左起）、歐洲理事會議員大會代表團團員魏馬可（Markus Wiechel）、台灣-瑞典國會議員主席歐柏莉（Boriana Åberg）、瑞典國會對華政策跨國議會聯盟成員艾勒斯（Lars Adaktusson）、瑞典國會工業委員會委員柯艾森（Alexander Christiansson）、歐洲議員魏莫斯（Charlie Weimers）、瑞典國會對華政策跨國議會聯盟成員艾索菲（Ann-Sofie Alm）、瑞典國會第三副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren）、瑞典國會公共事務委員會委員普拉斯（Lars Püss）與媒體記者進行對答。記者許正宏／攝影
外交部今天下午舉行「台灣—瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」記者會，台灣-瑞典國會議員主席歐柏莉（Boriana Åberg）（前）與媒體記者進行對答。記者許正宏／攝影
外交部今天下午舉行「台灣—瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」記者會，台灣-瑞典國會議員主席歐柏莉（Boriana Åberg）（前）與媒體記者進行對答。記者許正宏／攝影
外交部今天下午舉行「台灣—瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」記者會，介紹瑞典國會議員訪問團成員與媒體記者進行對答。記者許正宏／攝影
外交部今天下午舉行「台灣—瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」記者會，介紹瑞典國會議員訪問團成員與媒體記者進行對答。記者許正宏／攝影

瑞典 外交部 記者會

延伸閱讀

進一步深化台瑞關係 瑞典國會研議在台設「瑞典之家」

相關新聞

美參議院外委會主席率團訪台 晚間7點40分抵達松山機場

美國聯邦參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）率團訪台，搭乘班機於今晚7點40分左右抵達松山機場。

美訪團抵台 將會晤蔡總統、國防部長邱國正

美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲、參院預算委員會共和黨首席議員葛理漢（Lindsey Graham）等人14日至15...

換衛福部長指揮官？政院回應：道聽塗說的流言

針對外界流傳將更換衛福部長與指揮中心指揮官一事，行政院發言人羅秉成今日表示，政院從未針對此人事議題進行任何討論或決定，相...

進一步深化台瑞關係 瑞典國會研議在台設「瑞典之家」

瑞典國會暨歐洲議會議員聯合訪團今在台舉行記者會，訪團成員透露，將研議在台設立「瑞典之家」，以進一步深化台瑞關係；至於提案...

美國6國會議員訪台 蔡總統明上午接見

美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）率團訪問台灣，在今晚抵台後，明天...

賴清德赴雲科大演講 學生提問新南向政策他這樣說

副總統賴清德今下午到雲科大進行座談，和學生一起談未來，當場詢問學生對未來有什麼想法。有同學表示，想朝東南亞市場發展；也有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。