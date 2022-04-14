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賴清德赴雲科大演講 學生提問新南向政策他這樣說

聯合報 / 記者黃于凡／雲林即時報導
副總統賴清德今到雲科大演講，與同學談對未來想法。記者黃于凡／攝影
副總統賴清德今到雲科大演講，與同學談對未來想法。記者黃于凡／攝影

副總統賴清德今下午到雲科大進行座談，和學生一起談未來，當場詢問學生對未來有什麼想法。有同學表示，想朝東南亞市場發展；也有同學提問，若賴清德當選下屆總統，會如何推動新南向政策，突破台灣對中國依賴。賴清德說，受疫情影響，全球經濟、產業正在重組，若同學有心在東南亞發展，這是可以一起努力的好方向。

賴清德今日下午3點出席雲科大講座，與在場師生分享面對全球化，年輕人的競爭變大了，現在學生的競爭對手囊括全球，與早期大不相同。但是相對的，現代學生的世界變大了，選擇也變多了，當選擇變多時就必需做出選擇，現場也詢問學生對未來有什麼想法。

一名男同學舉手分享，未來想往東南亞發展，因為那裡算是新興市場，像越南股市1500點、人均GDP正要突破3000元美金，就像30年前的台灣，是個可以創造很多機會的地方。另一名男同學則提問，若賴清德有成為總統的機會，未來會如何推動新南向政策，突破台灣對中國的依賴。

賴清德表示，疫情影響下，改變經濟結構、產業鏈結構，再加上中國經濟大不如前，許多台商撤廠至東南亞，現在南向時機正好成熟。當初李前總統喊新南向時看得很遠，但時機尚未成熟，現在台灣從蔡英文總統上任後，就開始加強新南向政策，若產業因需大量土地、人力，而無法回來台灣，政府也會大力加強協助。若同學未來有心在東南亞發展，這是一個好方向，讓我們一起努力。

副總統賴清德今到雲科大演講，與同學談對未來想法。記者黃于凡／攝影
副總統賴清德今到雲科大演講，與同學談對未來想法。記者黃于凡／攝影
副總統賴清德今到雲科大演講，與同學談對未來想法。記者黃于凡／攝影
副總統賴清德今到雲科大演講，與同學談對未來想法。記者黃于凡／攝影
副總統賴清德（中）今到雲科大演講，與同學談對未來想法。記者黃于凡／攝影
副總統賴清德（中）今到雲科大演講，與同學談對未來想法。記者黃于凡／攝影

賴清德 東南亞 新南向政策 蔡英文

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