進一步深化台瑞關係 瑞典國會研議在台設「瑞典之家」

瑞典國會暨歐洲議會議員聯合訪團今在台舉行記者會，訪團成員透露，將研議在台設立「瑞典之家」，以進一步深化台瑞關係；至於提案後，目前的瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處是否更名為「瑞典之家」，還是由瑞典政府決定。

訪團10日至14日訪台，由瑞典國會「台灣-瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）議員與瑞典籍「歐洲議會」議員魏莫斯（Charlie Weimers）共同擔任團長，團員包括：瑞典國會副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren）、議員謝必揚（Björn Söder）、艾勒斯（Lars Adaktusson）、魏馬可（Markus Wiechel）、康蕾德（Åsa Coenraads）、艾索菲（Ann-Sofie Alm）、普拉斯（Lars Püss）、柯艾森（Alexander Christiansson），以及歐洲議會相關黨團政策顧問等共12人。

魏莫斯表示，這次訪台目的是為發出「歐洲支持台灣」的訊號，而這樣的訊號必須讓海峽兩岸都感受到，讓北京知道歐洲不僅知道台灣，也關心台灣。

艾索菲與呂謝婷皆提及，訪台前曾收到中方警告不能訪台，但北京此舉反而讓他們覺得，無論如何都該堅持訪問台灣。

艾勒斯透露，下周國會將研議在台北設立「瑞典之家」，以實質作為彰顯台瑞友誼進一步深化；艾勒斯之後並補充，瑞典之家旨在強化對台種種工作，使得瑞典在台的代表處不僅是一個經貿辦事處而已，台瑞關係是台灣與瑞典雙邊的事，其他國家不容置喙。

呂謝婷則表示，「瑞典之家」提案獲得多數委員支持，主要用意是擴大瑞典在台外交作為，至於瑞典在台灣的代表處是否更名，最終決定權還是在政府手上，但作為國會議員，會敦促政府。

此外，魏莫斯提及，他知道隨著烏克蘭情勢變化，台灣正在檢討兵役制度，事實上瑞典已經恢復徵兵制，而芬蘭從未廢除，國家雖然小，但軍事實力非常強，是可以借鏡的對象。