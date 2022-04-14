蔡總統明恢復公開行程 府：健康狀況良好
總統府發言人張惇涵今天表示，依照防疫相關指引，蔡英文總統今天下午進行快篩，結果為陰性；醫療團隊為求謹慎，蔡總統並進行PCR篩檢，結果也為陰性，健康狀況良好，請大家放心。蔡總統並感謝各界在這段期間的關心。
張惇涵表示，依照相關規定，蔡總統將於今天晚上12點後解除居家隔離；並自4月15日起，進行自主健康管理7天，至4月21日。自主健康管理期間，蔡總統將依照防疫指引，恢復公開行程。
張惇涵也再次說明，總統在自主健康管理期間，將於4月16日、4月18日再進行快篩，醫療團隊會視狀況判斷是否需要增加篩檢頻次。總統府也將持續依照指揮中心指引，落實各項防疫措施。
此外，媒體報導，衛福部長陳時中蓄勢參選，傳「御醫」陳振文將接任衛福部長。張惇涵表示，此為不實臆測，呼籲各界勿以訛傳訛。
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