快訊

與快篩陽性記者出席同場記者會 侯友宜快篩結果出爐

蔡總統明恢復公開行程 府：健康狀況良好

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統明天恢復公開行程，總統府表示，蔡總統健康狀況良好。圖／民進黨提供
蔡英文總統明天恢復公開行程，總統府表示，蔡總統健康狀況良好。圖／民進黨提供

總統府發言人張惇涵今天表示，依照防疫相關指引，蔡英文總統今天下午進行快篩，結果為陰性；醫療團隊為求謹慎，蔡總統並進行PCR篩檢，結果也為陰性，健康狀況良好，請大家放心。蔡總統並感謝各界在這段期間的關心。

張惇涵表示，依照相關規定，蔡總統將於今天晚上12點後解除居家隔離；並自4月15日起，進行自主健康管理7天，至4月21日。自主健康管理期間，蔡總統將依照防疫指引，恢復公開行程。

張惇涵也再次說明，總統在自主健康管理期間，將於4月16日、4月18日再進行快篩，醫療團隊會視狀況判斷是否需要增加篩檢頻次。總統府也將持續依照指揮中心指引，落實各項防疫措施。

此外，媒體報導，衛福部長陳時中蓄勢參選，傳「御醫」陳振文將接任衛福部長。張惇涵表示，此為不實臆測，呼籲各界勿以訛傳訛。

張惇涵 健康管理 總統府發言人

延伸閱讀

疫情再燒進總統府 國安會1員工確診、15人被隔離

沈榮津被隔離 總統府：8日蔡英文同台皆配口罩風險低

沈榮津被隔離 總統府：8日蔡英文同台皆配口罩風險低

蔡英文健康狀況良好 總統府：一早即掌握各項政務推動

相關新聞

蔡總統明恢復公開行程 府：健康狀況良好

總統府發言人張惇涵今天表示，依照防疫相關指引，蔡英文總統今天下午進行快篩，結果為陰性；醫療團隊為求謹慎，蔡總統並進行PC...

國防部要民眾戰時買物資記得帶戶口名簿 國民黨：傻眼

俄羅斯入侵烏克蘭提升國人對戰爭的危機意識，國防部也藉此推出「全民國防手冊」，強化民眾戰爭風險的準備。不過國民黨指出，手冊...

立院審邢泰釗人事案 藍營沒爆點 反被綠營吃豆腐

立法院司法及法制委員會今（14日）天開會審查蔡英文總統咨請邢泰釗為檢察總長人事同意案，由於邢泰釗被質疑是因為重啟前總統馬英九擔任國民黨主席任內出售中國廣播公司等黨產（俗稱三中案）等具高度政治性案件，被視為有功才獲提名；近日更因303大停電，檢方以「準放火罪」查辦台電基層員工、刑更將此案導向國安事件，讓同意權案受到各界關注，吸引多達33位朝野立委登記發言。雖然朝野都動員立委到場，但為何現場卻未見火花？

李明哲將刑滿返台 兩岸敵意下「對等報復」犧牲品的指標人物

「你抓我一個、我抓你一雙」！李明哲是兩岸關係不佳下的指標性人物，在服完大陸指控的「顛覆國家政權罪」5年刑期後，李明哲預定明天出獄返台，兩岸都將關注李明哲會說什麼或不說什麼，包括他是否說出「被迫認罪」之語。 大陸國台辦發言人馬曉光4月13日在例行記者會上證實，李明哲即將服刑結束，有關單位近期就會安排他返台。大陸官方的說法也打消原本一些聲援李明哲的民間團體疑慮，原本還有人以為大陸會以剝奪李明哲的政治權利2年等其他理由繼續關押李明哲。 李明哲案之所以受到關注，是因他是首個被中共以「顛覆國家政權罪」判刑入獄的台灣人，他只是「因言賈禍」，根本未以實際行動（也無能力）顛覆中共政權。在標榜言論自由的台灣，多數人均難以接受李明哲僅在網路上發表反共言論就因此身陷囹圄。

把NCC搞到一點都不獨立 陳耀祥批政治干預不覺得諷刺嗎？

立法院交通委員會今天邀請NCC主委陳耀祥列席審查「衛星廣播電視法部分條文修正草案」，質詢焦點仍在NCC通過鏡電視執照後，董事長數度更迭的疑雲。時代力量立委陳椒華在立院提出鏡電視執照過關的種種可議之處，以NCC調查此案的消極態度，提案要求成立調閱小組進行調查，最終在民進黨立委的聯手封殺下，此案並未成立。

首都之爭／民進黨誰戰北市 陳時中疫情纏身成林佳龍「突圍」關鍵？

台北市長選舉，民進黨內部角力戰逐漸檯面化，衛福部長陳時中才剛透露與蔡英文總統「非正式」談過選舉，參選被形容是「板上釘釘」，無任所大使林佳龍隨即在通訊群組，分享本報「幾萬人在隔離，陳時中卻在跑選舉」社論，被解讀是在暗酸陳時中。首都市長之戰，目前綠營的首選依舊是陳時中，但隨著國內疫情迅速升溫，處於「劣勢」的林佳龍，抓準陳時中與防疫工作的千絲萬縷，為自己爭取首都參賽權，進行奮力一搏。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。