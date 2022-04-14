蔡總統明恢復公開行程 府：健康狀況良好

「你抓我一個、我抓你一雙」！李明哲是兩岸關係不佳下的指標性人物，在服完大陸指控的「顛覆國家政權罪」5年刑期後，李明哲預定明天出獄返台，兩岸都將關注李明哲會說什麼或不說什麼，包括他是否說出「被迫認罪」之語。 大陸國台辦發言人馬曉光4月13日在例行記者會上證實，李明哲即將服刑結束，有關單位近期就會安排他返台。大陸官方的說法也打消原本一些聲援李明哲的民間團體疑慮，原本還有人以為大陸會以剝奪李明哲的政治權利2年等其他理由繼續關押李明哲。 李明哲案之所以受到關注，是因他是首個被中共以「顛覆國家政權罪」判刑入獄的台灣人，他只是「因言賈禍」，根本未以實際行動（也無能力）顛覆中共政權。在標榜言論自由的台灣，多數人均難以接受李明哲僅在網路上發表反共言論就因此身陷囹圄。

2022-04-14 16:04