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與快篩陽性記者出席同場記者會 侯友宜快篩結果出爐

王定宇引用錯誤報導 黃子哲：房東沒網路讓你google？

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨文傳會副主委黃子哲在臉書批評王定宇引用錯誤報導，在臉書轉發假訊息被抓包後竟然可以毫無愧色。圖／取自黃子哲臉書
國民黨文傳會副主委黃子哲在臉書批評王定宇引用錯誤報導，在臉書轉發假訊息被抓包後竟然可以毫無愧色。圖／取自黃子哲臉書

近日網路流傳一段芬蘭總理馬林（Sanna Marin）反嗆俄羅斯的訊息，立委王定宇在臉書轉傳，但經查證後發現是假訊息。國民黨文傳會副主委黃子哲在臉書批評王定宇「人不要臉，天下無敵」，在臉書轉發假訊息被抓包後竟然可以毫無愧色，還怒嗆是分享媒體發文，難道要打給主編確認嗎？

黃子哲指出，這篇錯誤引用報導是來自於「自由時報」，「王定宇是不用打給主編啦，但怎麼連是哪家媒體報導都不敢說出口？」王定宇不是前一天才在自己臉書痛罵「中國時報」是跟台灣政府唱反調，如今「自由時報」未經查證就刊登中國大陸的農場文，難道不用比照辦理好好修理一下？

黃子哲說，雖然王定宇再三強調是引用媒體報導，但王自詡是專業的外交國防的立委，還三不五時有獨家內幕，怎麼自己連稍微查證的功夫都沒做？「還是房東沒提供網路，讓你無法上網google？如果是這樣，那就真的錯怪你了」。

黃子哲質疑王定宇，「是你太過懦弱，還是你就是這種『綠色雙標』的低劣人格？實在讓人瞧不起！」黃說，王定宇誤信媒體也算是無心之過，但王最可惡的是，他臉書又再「膝式抹紅」，藉此報導評論國民黨屈從敵人的威脅，放棄自己的決定權等。

黃子哲強調，若國民黨沒保衛中華民國的主權，守護台澎金馬人民的安全，王定宇是哪來立委可做？如今國民黨堅持台灣的自由民主，但就是不選擇台獨；民進黨若要台獨的決定權，既然現在完全執政，就請勇敢全力推動修憲還是公投，不要只剩一張嘴，而且還是張臭嘴。

王定宇 黃子哲 國民黨

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