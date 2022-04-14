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本土疫情延燒 宜蘭確診足跡遍及車站、夜市、美食名店

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣今天新增15人染疫，縣府也公布縣內確診者足跡。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣今天新增15人染疫，縣府也公布縣內確診者足跡。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣今天新增15人染疫，縣府也公布縣內、外確診者足跡，包含宜蘭火車站羅東火車站、宜蘭東門觀光夜市等地均入列。

縣內確診者足跡

★案29177：4月8日在瓦瓦世創意早午餐、宜蘭火車站、全家便利商店南館店、牛匠太郎x直火炙燒丼飯宜蘭店；4月9日在北門關東煮；4月10日在Rainbow Brunch早午餐、金車生技水產養殖研發中心、金車礁溪蘭花園、頭城老街、7-11健神門市、咔必娜就是炸雞漢堡、迷客夏宜蘭神農店；4月11日在大喫早午餐店、米糕家宜蘭店。

★案29824：4月9日在建宏短期補習班、宜蘭東門觀光夜市；4月10日在建宏短期補習班、全聯福利中心宜蘭復興店、全家便利商店宜蘭文昌店。

★案29442：4月7日在冬山豆漿姑羅東高職店、國立羅東高級商業職業學校、伊丼日式丼飯、二結王公廟活動中心、文化二館停車場取車；4月8日在冬山豆漿姑羅東高職店、好拾光早午餐、國立羅東高級商業職業學校、紅瓦厝食坊、文化二館練舞、7-11聖博門市取貨、東寶複合式旅館。

4月9日在大勝早午餐、租借iRent至羅東大俗賣五金百貨旁的停車場取車、清水海灘、礁溪回巢景點吃冰、羅東東王炙燒牛排專賣店、羅東轉運站；4月10日在文化二館練舞、紅瓦厝食坊；4月11日在冬山豆漿姑羅東高職店、好拾光早午餐、國立羅東高級商業職業學校、羅東my雞雞炸物、文化二館練舞。

★案29175：4月9日在全聯福利中心頭城青雲店、清心福全礁溪店；4月10日在鷗漫景觀農場、對的咖啡學遊工場、中租租車宜蘭站、北關海潮公園、頭城火車站阿公蔥油餅店、羊陶餐飲店、玉圓堂、中租租車宜蘭站。

★案29443：4月7日至12日曾到過摩瑪浪Mmanang健身俱樂部。

★案30149：4月8日在碧候健康文化站，搭乘區間車4193車次（南澳至羅東）；4月9日搭乘自強246車次（回南澳）；4月11日在碧候健康文化站；4月12日在南澳火車站、碧候健康文化站；4月13日搭乘區間車4133車次（至羅東）。

★案29669：4月6日與7日搭乘首都客運往返宜蘭、市政府；4月7日在宜蘭東門觀光夜市（外帶）、全家便利商店宜蘭學府門市；4月8日搭乘首都客運往返宜蘭、市政府；4月9日在老蔡碳烤三明治。

★案30150：4月9日在南澳火車站、羅東火車站、青萍居人文會館；4月10日在東澳國小；4月11日在南澳火車站、羅東火車站、Hej 北歐餐桌、永馨園藝資材行、居樂銷售中心。

★案29823：4月8日在阿洲油飯·乾麵；4月10日在樂樂堡~羅高店、張美阿嬤農場；4月11日在樂樂堡~羅高店、World Gym世界健身俱樂部~宜蘭羅東店；4月12日在三寶動物醫院。

外縣市確診足跡

★案28754：4月6日在吃飯皇帝大福隆便當頭城店；4月9日住宿番茄溫泉青旅；4月10日在咖啡浴 furocafe。

★案28770：4月9日在都鄉旅B&B；4月10日在老張早餐吧、白水豆花。

★案28797：4月5日在先鋒小酌、住宿晶樺商務大飯店；4月6日在真好吃鵝肉店宜蘭新興店。

宜蘭縣今天新增15人染疫，縣府也公布外縣市確診者足跡。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣今天新增15人染疫，縣府也公布外縣市確診者足跡。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣今天新增15人染疫，縣府也公布縣內確診者足跡。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣今天新增15人染疫，縣府也公布縣內確診者足跡。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣今天新增15人染疫，縣府也公布縣內確診者足跡。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣今天新增15人染疫，縣府也公布縣內確診者足跡。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣今天新增15人染疫，縣府也公布縣內確診者足跡。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣今天新增15人染疫，縣府也公布縣內確診者足跡。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣今天新增15人染疫，縣府也公布縣內確診者足跡。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣今天新增15人染疫，縣府也公布縣內確診者足跡。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭 羅東 火車站

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