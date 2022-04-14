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侯友宜、陳時中聯合記者會 現場媒體「快篩陽性」全體急篩檢

國防部要民眾戰時買物資記得帶戶口名簿 國民黨：傻眼

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國防部推出「全民國防手冊」，強化民眾戰爭風險的準備。不過國民黨指出，手冊內有不少令人傻眼的建議。圖／取自國民黨臉書
國防部推出「全民國防手冊」，強化民眾戰爭風險的準備。不過國民黨指出，手冊內有不少令人傻眼的建議。圖／取自國民黨臉書

俄羅斯入侵烏克蘭提升國人對戰爭的危機意識，國防部也藉此推出「全民國防手冊」，強化民眾戰爭風險的準備。不過國民黨指出，手冊內有不少令人傻眼的建議，包括空襲停水時打客服、買民生物資要帶戶口名簿、缺物資要到「指定地點」購買等，與現代戰爭、兩岸情勢嚴重脫節，根本不實用。

手冊建議民眾在空襲停水時撥打1910客服專線。國民黨表示，先不論客服專線還有沒有人值班，經濟部怎能期待處處烽煙、基礎設施可能因為遭到中共攻擊癱瘓的情況下，民眾還能打電話或上網申報？

而缺乏民生物資時要到指定地點購買。國民黨指出，共軍「聯合登島作戰」時，許多民眾特別是老弱婦孺會被疏散到指定避難地點，政府應須確保大型避難地點基本物資供應，怎會要求民眾冒著被流彈攻擊的危險到指定地點購物。

還有手冊建議民眾購買民生物資要帶戶口名簿。國民黨表示，如果住所毀於空襲，既沒錢又沒戶口名簿該怎麼辦、難不成要申請受災證明？如果外籍人士沒有戶口名簿該怎麼辦？如果民眾被困在離家有距離的外地，難道還要設法潛回家中尋找戶口名簿？

國民黨表示，手冊中關於停水和民生必需品短缺時的處置，明顯只是照搬既有的規定，並未假想中共武力犯台時所可能出現的最壞場景。國民黨呼籲蔡政府，相關單位包括經濟部與國防部等應該重新檢討修訂，否則這份「全民國防手冊」，只能應付平時的意外或天災，或平行時空中，水、電、網路都不會斷的「烏托邦戰爭」。

另外，有諸多網友也將該份手冊的封面拿來與其他國家的民防手冊比較，國民黨鼓勵大家一起參與全民國防，就從一起設計民防手冊的封面開始，給國防部建議、加油與鼓勵，才能更好地捍衛中華民國與台灣安全。

國民黨 戰爭 空襲

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