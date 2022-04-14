【重磅快評】教部前倨後恭 地方還相信黨相信政府？

疫情燒進校園，教育部防疫部署落後，等到被迫倉促端出一份不食人間煙火的停課新制後，又遭到家長反彈與地方政府抗命，但今天已經開始折騰學校和家長了。

台南市有確診案例的兩所國中與國小，原依舊規停課10天到18日，教育局要求依照新規定今天提前復課，但在議會的不同意見下，臨時請學校改依舊規繼續停課。政策一日三變，反反覆覆，許多家長 跟著請假、取消請假、再請假，簡直無所適從。

教育部的停課新規，從一校兩班有師生確診就全校停課10天，放寬成一校三分之一班級有確診才全校停課，但未顧及國中以上學生打過疫苗，國小以下學生沒打疫苗，染疫風險差很大，停課標準卻一樣，又缺乏周詳配套，引起許多家長不滿，批評教育部根本是「別人囝仔死不完」。

因此，教育部公布停課新制後，雲林縣馬上開第一槍，宣布國小以下維持舊規，南投、金門也隨後跟進抗命中央。六都等多數縣市則將視疫情彈性滾動檢討；今天台中就宣布對教育部命令只遵守一半：國中以上採新制，國小以下按舊制。而原依中央指示辦理的花蓮也宣布，全縣國中小全部預防性停課一天。

台南市長黃偉哲雖然表示12歲以下未打疫苗，可用較嚴格標準，但他的台南市教育局卻寧願「相信黨相信政府」；即使教育部新制沒有要求溯及既往，台南市教育局仍然要求國中小恢復上課，在議會和家長反彈下，才收回成命，但家長已經被迫跟著在請假與不請假之間反覆折騰了。

中央態度顯得傲慢而獨斷。過去地方政府可以訂定比中央更嚴格的標準，這次面對家長的反彈和地方的抵制，衛福部長陳時中輕鬆打太極，只說有意見反應到教育部；教育部長潘文忠則要求，地方政府或學校想用更嚴格的標準，要提報到教育部應變小組討論審查。

不過，中央號令，地方不從，家長怒火更難息，今天教育部似乎「謙卑」了一點，由主秘出面說明，教育部訂的防疫指引和停課標準，都是指引性質，沒有強制性，學校或各縣市需要調整，都會尊重。

新的形勢證明，抗議有理！那麼，台南市不勝折騰的家長們，到底該怪前倨後恭的教育部，或者該罵「相信黨相信政府」的教育局？