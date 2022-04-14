宜蘭某宮廟500人進香團 跨10縣市18宮廟已7人確診

彰化縣今天新冠肺炎疫情記者會中，衛生局長葉彥伯公布一條宗教傳染鏈，即宜蘭某宮廟從4月6日到10日的環島進香活動，共有16輛遊覽車501人，共跨越10縣市、18間宮廟、10家餐廳及4間飯店，到目前為止，已知彰化縣1人、南投1人及南部5人，合計7人確診，引起防疫單位重視，目前疫調仍在進行中。

葉彥伯說，宜蘭這家宮廟十分有名，應是各縣市信眾分別到宜蘭，在4月6日出發，目前已知單是彰化縣籍就有6、70人，分散在不同遊覽車，其中1人確診是4月12日確定的病例，其餘均已經匡列，逐一通知採檢，由於很多是年輕人，配合度不是很高，防疫人員仍在努力中。

葉彥伯說，由於此一進團無論時程、人員，去過的宮廟、餐廳及飯店十分可觀，所可能帶來的風險極高，引起防疫單位重視。此一進香團彰化確診案號29022，平時是從彰化住家騎機車到台中職場，才20多歲，卻會參加此一年長者比較會參加的進香團，已知此一進香團也有很多年輕人，可能是有特定的宗教信仰所驅使。

彰化縣新冠肺炎今天新增5例，衛生局長葉彥伯指出，其中2例是醫院醫護群聚案居隔期間發病，其他3例，當中有1例是高雄返鄉的確診個案，1例是有嘉義旅遊史和台北探親活動，4月13日為陪孫子到醫院住院，接受醫院快篩陽性，無症狀感染，感染源待釐清。

另1例是台北返鄉確診個案，這3例當中，高雄和台北返鄉的確診者，自身有很高的警覺性，自疫情熱區返鄉，注意身體狀況，返鄉後活動足跡很少接觸對象單純，檢驗確診立即就醫治療，疫調單純。