北市+126！足跡又見極樂行程 制服店待30分鐘

台北市今天新增126例Covid-19本土確診個案，並公布案28553、28562與28563、28863、28875、29422、29431、29662、29822於台北市公共場域足跡，包括藏壽司、錢櫃KTV、Barcode酒吧、金典酒吧，以及君悅高級商務會館（制服店）。

北市衛生局提醒曾造訪與確診者足跡相同場域之民眾，加強自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀或腹瀉、嗅味覺異常等症狀，先使用家用快篩採檢，也可至本市7家社區採檢站或醫療機構就醫。 台北市今天新增126例Covid-19本土確診個案，並公布案28553、28562與28563、28863、28875、29422、29431、29662、29822於台北市公共場域足跡，包括藏壽司、錢櫃KTV、Barcode酒吧、金典酒吧，以及君悅高級商務會館（制服店）。圖／北市府提供 台北市今天新增126例Covid-19本土確診個案，並公布案28553、28562與28563、28863、28875、29422、29431、29662、29822於台北市公共場域足跡，包括藏壽司、錢櫃KTV、Barcode酒吧、金典酒吧，以及君悅高級商務會館（制服店）。圖／北市府提供 台北市今天新增126例Covid-19本土確診個案，並公布案28553、28562與28563、28863、28875、29422、29431、29662、29822於台北市公共場域足跡，包括藏壽司、錢櫃KTV、Barcode酒吧、金典酒吧，以及君悅高級商務會館（制服店）。圖／北市府提供 台北市今天新增126例Covid-19本土確診個案，並公布案28553、28562與28563、28863、28875、29422、29431、29662、29822於台北市公共場域足跡，包括藏壽司、錢櫃KTV、Barcode酒吧、金典酒吧，以及君悅高級商務會館（制服店）。圖／北市府提供 台北市今天新增126例Covid-19本土確診個案，並公布案28553、28562與28563、28863、28875、29422、29431、29662、29822於台北市公共場域足跡，包括藏壽司、錢櫃KTV、Barcode酒吧、金典酒吧，以及君悅高級商務會館（制服店）。圖／北市府提供 台北市今天新增126例Covid-19本土確診個案，並公布案28553、28562與28563、28863、28875、29422、29431、29662、29822於台北市公共場域足跡，包括藏壽司、錢櫃KTV、Barcode酒吧、金典酒吧，以及君悅高級商務會館（制服店）。圖／北市府提供 台北市今天新增126例Covid-19本土確診個案，並公布案28553、28562與28563、28863、28875、29422、29431、29662、29822於台北市公共場域足跡，包括藏壽司、錢櫃KTV、Barcode酒吧、金典酒吧，以及君悅高級商務會館（制服店）。圖／北市府提供 台北市今天新增126例Covid-19本土確診個案，並公布案28553、28562與28563、28863、28875、29422、29431、29662、29822於台北市公共場域足跡，包括藏壽司、錢櫃KTV、Barcode酒吧、金典酒吧，以及君悅高級商務會館（制服店）。圖／北市府提供

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