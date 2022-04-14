北市+126！足跡又見極樂行程 制服店待30分鐘

台北市今天新增126例Covid-19本土確診個案，並公布案28553、28562與28563、28863、28875、29422、29431、29662、29822於台北市公共場域足跡，包括藏壽司、錢櫃KTV、Barcode酒吧、金典酒吧，以及君悅高級商務會館（制服店）。
北市衛生局提醒曾造訪與確診者足跡相同場域之民眾，加強自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀或腹瀉、嗅味覺異常等症狀，先使用家用快篩採檢，也可至本市7家社區採檢站或醫療機構就醫。
新冠肺炎本土疫情持續延燒，國內14日新增982例COVID-19確定病例，分別為874例本土個案及108例境外移入；另確診個案無新增死亡。《聯合新聞網》為您不斷更新整理全台確診足跡，所在縣市哪有足跡一看就知...
台北市今天新增126例Covid-19本土確診個案，並公布案28553、28562與28563、28863、28875、...
新北市今天新增360例，新北市衛生局公布確診者足跡，包含路易莎咖啡、壽司郎、好樂迪KTV、健身房、星巴克。
台南市今天新增確診個案19例，是繼日前單日18例之後，再創歷史新高，下午疫情記者會中說明相關的疫調結果，多數是之前疫情的...
疫情變化多，屏東縣今新增4例確診，分別與天上人間小吃部、可愛小吃部有關，4例共匡列51人隔離，其中20人居家隔離、31人...
CDC公布基隆市相關今天新增60例個案，市政府今天下午布足跡，有基隆地方法院、國民運動中心游游池、七堵郵局、梵宇天閣、西...
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言