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接見歐洲議員 游錫堃：台灣、中國互不隸屬

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
立法院長游錫堃今天接見「台灣-瑞典國會議員協會(STPA)暨歐洲議會議員聯合訪團」。圖／立法院提供
立法院長游錫堃今天接見「台灣-瑞典國會議員協會(STPA)暨歐洲議會議員聯合訪團」。圖／立法院提供

立法院長游錫堃今天接見「台灣-瑞典國會議員協會(STPA)暨歐洲議會議員聯合訪團」，游錫堃在致詞時指出，台灣與中國，一邊一國是鐵錚錚的事實，台灣從未被中華人民共和國統治過，台灣與中國互不隸屬，「台灣絕非中國的一部分」，可以從1952年4月28日全球49個國家共同簽訂的「舊金山和約」獲證明。

聯合訪團成員包含「台灣-瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）、瑞典籍「歐洲議會」議員魏莫斯（Charlie Weimers）共同擔任團長，和瑞典國會副議長、議員以及歐洲議會黨團政策顧問等11人。游錫堃也感謝冒著疫情前來。

游錫堃指出，魏莫斯議員去年10月在歐洲議會報告「台歐盟政治關係暨合作」，獲得歐洲議會壓倒性票數通過，產生了首份台歐盟政治關係文件。魏莫斯議員無懼壓力，提出友我文件，帶動歐洲議會陸續出現有關呼籲中國停止威脅台海及印太地區和平穩定的決議，感謝對台灣的支持。

游錫堃表示，最近50天來，關注與支持烏克蘭，已經成為全球的自由民主信仰者每天早上醒過來最關心的議題，台灣也不例外。提到烏克蘭，很難不想到俄羅斯入侵烏克蘭的20天前，也就是今年2月4日習近平及普丁發表的聯合聲明中，老調重談「台灣是中國領土不可分割的一部分」的謊言，顯露中共無時無刻不忘記併吞台灣的野心。

游錫堃表示，在烏俄戰爭的陰影之下，藉此呼籲國際社會，一定不能忽視中共政權「對內壓迫，對外擴張」的本質；內部缺少言論、結社及宗教等自由，嚴重壓迫新疆、西藏、香港人權；對外積極推動一帶一路、廣設孔子學院、崇尚戰狼外交，並在南海填海造地企圖影響國際航行自由，其「犯我強漢者雖遠必誅」的天朝心態，及實現中華民族偉大復興的「中國夢」，造成印太地區極大的緊張，也對全球和平造成巨大的威脅，切莫忽視

游錫堃 瑞典

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