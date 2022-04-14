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立委質疑未以中華民國參與OOC 吳釗燮：覺得我們不想嗎？

聯合報 / 記者張加／即時報導
立法院外交及國防委員會上午邀請外交部長吳釗燮報告「我國參與國際組織及爭取相關國際支持之推動進展」並備質詢。記者曾吉松／攝影
立法院外交及國防委員會上午邀請外交部長吳釗燮報告「我國參與國際組織及爭取相關國際支持之推動進展」並備質詢。記者曾吉松／攝影

我方以台灣名義參與在友邦帛琉舉行的「我們的海洋大會」（OOC），環保署長張子敬則以正式官銜出席；國民黨立委溫玉霞質疑為何未以中華民國名義參與，外交部吳釗燮回說，「你覺得我們不想嗎？你覺得我們外交部放棄了中華民國這個名號嗎？」

立法院外交及國防委員會今邀請吳釗燮報告「我國參與國際組織及爭取相關國際支持之推動進展」並備質詢，多位立委聚焦詢問台灣參與「我們的海洋大會」，以及是否可能參加下月舉行的世界衛生大會（WHA）等議題。

溫玉霞質詢說，我方代表以台灣名義參加「我們的海洋大會」，外交部視為一大突破；吳釗燮卻說，「視為一大突破不是我們講的，是媒體講的。」

吳釗燮解釋，OOC與我國和帛琉邦交，是兩碼子事，這次剛好OOC在帛琉舉辦，也因為帛琉是我國很好的友邦，因此爭取台灣高層官員能以正式官銜，以台灣名義參加。

吳釗燮說，OOC是一個國際組織，過去參與層級沒有這麼好，現在已是一大進步；「台灣能用台灣名義參加，已經是經過很多努力」。

溫玉霞再提出，希望外交部盡量爭取以中華民國名義參與，吳釗燮則直說，「你覺得我們不想嗎？你是覺得我們外交部就放棄了中華民國這個名號嗎？」

吳釗燮稍早受訪表示，有關環保署長到帛琉參加「我們的海洋大會」這件事，可能有些人把這個搞混了，我方是去帛琉沒有錯，帛琉是我國邦交國，我國與帛琉之間的關係也一直非常鞏固，可是這次是去參加在帛琉舉行的「我們的海洋大會」。

吳釗燮說，我國與帛琉沒有任何邦交上的疑慮，參加「我們的海洋大會」是從以前到現在參與的層級最高，最受重視也最受肯定的。

外交部11日提供給媒體的新聞稿指出，本屆會議我國以環保署長的官方身分正式出席大會，不但是我國參與這項國際會議以來的最高層級，更是我國首次以官方身分受邀；張子敬並將於14日的大會議程「解決海洋污染」場次中，向全體與會者發表對解決海洋環境污染的專題演說，「這是我國參與國際海洋活動的一大突破與提升」。

不過，本報今日至外交部網站查詢該新聞稿，文中「這是我國參與國際海洋活動的一大突破與提升」已改為「這是我國參與國際海洋活動的一大提升」。

帛琉 吳釗燮 外交部

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