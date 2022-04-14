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談蔣萬安中正紀念堂提案 李永得：轉型必須先去威權化

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部五月將針對中正紀念堂轉型公開徵圖，希望各界從去威權化的角度提出規劃與設計，包括如何變更堂體與銅像，以及周圍的空間、甚至是89階的樓梯。本報資料照片
文化部五月將針對中正紀念堂轉型公開徵圖，希望各界從去威權化的角度提出規劃與設計，包括如何變更堂體與銅像，以及周圍的空間、甚至是89階的樓梯。本報資料照片

中正紀念堂常設展「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」上周開幕，立委蔣萬安隨後發表對中正紀念堂轉型的看法，主張中正紀念堂轉型成為「台灣建設紀念館」，引來藍綠批評。文化部長李永得今赴立院專案報告時，被立委吳思瑤問及對「台灣建設紀念館」的看法，他表示，如果是台灣建設紀念館，還是凸顯蔣中正本身的威權與貢獻，與轉型的道路是相反、背道而馳的。文化部五月將公開徵圖要大家提出對中正紀念堂「去威權化」的建議。

李永得表示，不管中正紀念堂未來要做甚麼，要做人權博物館或國家藝廊或總統文物紀念館，前提是這個場域必須先「去威權化」。因為中正紀念堂本身的建築背景和形式是古代帝王陵寢，裡面一草一木、一磚一瓦全部都是展現威權，包括樓梯、花園其實都是古代帝王陵寢式建築。

李永得表示，五月將向民間公開徵圖中正紀念堂轉型計畫，希望各界從去威權化的角度，提出規劃與設計。他表示，此次徵圖這和過去的討論不一樣，「過去討論的是抽象的空間解嚴，這次是非常具體」。徵圖要的是3D動畫或模型，是非常具體的東西，細節5月會公布。

李永得表示，這些徵圖將展現各界的創意和建議，經過展覽之後，大家再來討論、最後找出大家可接受的方式。根據徵圖的結果，大家有共識、再來修訂條例。他表示，「銅像要拆不拆」不設前提，唯一的前提是「去威權化」。而中正紀念堂管理處組織條例會根據競圖的結果與大家的共識，訂定修正草案送到立法院審議。

吳思瑤則表示，希望此次公開徵圖能針對下一個世代，透過青年設計競圖，「讓年輕人來參與、下一代說話。」

中正紀念堂 李永得

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