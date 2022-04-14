【重磅快評】華航新貨機不要台灣意象圖案了

華航揣摩蘇貞昌的意思加強航機台灣標示，在貨機的大「C」字母中暗藏台灣圖形，「大C包台灣」，沒料到這份「巧思」被大陸識破，不准新貨機飛航大陸、香港；面對有機無處飛的窘境，華航三月新貨機交機，暗地裡把「C」字夾藏的台灣圖形拿掉。對華航沒差，因為蘇貞昌的意思已迎合，日子還是要過，飛機飛不出去，荷包受損吃虧是自己。

華航迎合蘇貞昌的意思，很具體地表達飛機加強台灣標示的作為，現在為了能飛出去，更改塗裝自屬必要；電火球不好明講，但花大錢改回塗裝的鉅資自然不會要華航出，派交長天南地北瞎扯一番，改塗裝的費用自然是國庫付，全民被提款結案。

華航也嫌太沒概念，以為「大C包台灣」不過只是小變動，暗渡陳倉應能蒙混過關，屆時馬屁拍了，生意照做，何樂不為？「以前華航飛機尾翼大大的青天白日滿地紅國旗還不是照飛？現在不過是大C包個小台灣而已」，只是華航這想法太天真，拍電火球馬屁，檯面上看不到回報，但被禁飛的損失可是要自己承受，那可是重大破口。

華航不愛錢？別說笑話了。十多年前「世界七大自然奇景票選」華航勢利眼讓人嘆為觀止；因為是全球票選，角逐者無不卯足勁爭取曝光度，台灣的角逐者玉山雖然好評不錯，但曝光度不夠的困擾始終存在。玉山在台灣劃在營建署玉山國家公園轄區，玉管處突然眼睛一亮，請華航協助打聲量，不麻煩，華航只要在飛機上彩繪玉山，世界各地飛，知名度一定迅速攀高。

玉管處還幫華航設想，設計圖案、彩繪的開支由玉管處付錢，彩繪玉山航機就能漫天遨翔…，公務員的腦袋畢竟簡單，航機彩繪玉山的創意因係首次，內政部沒幫腔，行政院更不會順水推舟，因而華航的應對很簡單，飛機彩繪每架要收五、六百萬權利金，這一耳光真是打醒營建署，彩繪的經費還不知怎麼籌，到哪去變每航機近六百萬權利金？世界七大自然奇景票選就隨它去吧！

別忘了華航是事業單位，再怎麼拍電火球馬屁，不能影響收入。