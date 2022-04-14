柯文哲力挺陳信瑜？游淑慧：好用工具人 保官位都敢做

台北市勞動局長陳信瑜爭議連環爆，台北市議員游淑慧今天表示，她認為柯文哲有可能硬挺陳信瑜到底，因陳是忠心耿耿家臣、好用工具人，為保官位什麼都敢做，還敢反擊外界，「這麼好用的刀，柯文哲為什麼不用」。

但游淑慧也說，陳信瑜是否洩露勞檢資料、不當使用特別費，這都涉有公款侵占等法律問題，柯文哲應考慮，當陳信瑜陷入違法狀況，柯文哲黃珊珊是否還要硬挺到底？背書到底？

游淑慧今天表示，陳信瑜爭議，自從行政不中立的錄音檔3月爆發之後，其他爭議陸續浮現，但陳面對爭議時，都採負面反擊、攻擊態度，沒有把問題說清楚。

針對行政不中立錄音檔流出，陳信瑜說這是監聽東廠行為；議員質疑她請假王兩年請假806小時，陳回應這是沒有人性的指控，她是請病假；針對疑似不當使用特別費，還有疑似用於個人消費，陳回應是這是政治追殺，希望到她為止。甚至政風調查勞檢鏡電視，陳信瑜竟還回應，鏡電視是狹怨報復。

游淑慧說，一個政務官，面臨短時間爆發這個多爭議，陳信瑜都悍然反擊外界，但從不對問題說明清楚，大家更好奇，柯文哲怎麼處理這位局長？

游淑慧說，陳信瑜為民進黨員，為了做這一個官，甘願淪為被柯文哲利用，但陳信瑜是否洩露勞檢資料，是否不當使用特別費，這都涉有公款侵占等法律問題，除政治爭議，還有法律爭議，柯文哲更要考慮，是否硬挺到底？背書到底？考驗柯文哲領導統御的智慧。

游淑慧也提到，陳信瑜昨天用哽咽方式回應特別費使用，這是一個不妥的回應方式，如果覺得自己清清白白，就應該把話說清楚，不要演一場戲，由其過去台北市議會與陳信瑜互動並沒有不愉快，何來狹怨報復？政治追殺？若陳信瑜不製造這麼多爭議，不會成為眾人焦點，陳信瑜應該勇敢面對問題，不應該再五四三。