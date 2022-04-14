聽新聞
test
0:00 / 0:00
美參院外委會主席率團 訪澳洲後將赴台、日會晤高層
澳洲「天空新聞」今報導指出，美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）等議員，結束澳洲行後，將訪問台灣、日本，會晤高層。
據我方消息人士指出，民主黨籍參議員梅南德茲、共和黨籍參議員葛理漢（Lindsey Graham）等6位議員組成訪問團預計今晚抵台，可望會晤蔡總統，以及外交、國防高層。
民進黨立委王定宇今在外交及國防委員會質詢時說，梅南德茲今天抵台，但外交部長吳釗燮仍未證實。吳釗燮稍早受訪時僅說，邀請外國政要訪台一直是外交部的工作，但目前並沒有進一步訊息。
據澳媒報導，梅南德茲、葛理漢等人訪問澳洲，關切中國大陸與索羅門簽署安全合作協定；梅南德茲表示，中國大陸在索羅門群島建立軍事基地不符合該地區國家的利益。
報導指出，美國議員團成員還包括共和黨籍參議員柏爾（Richard Burr）、薩斯（Ben Sasse）、波特曼（Rob Portman）、眾議員傑克森（Ronny Jackson）；議員團接下來將訪問台灣、日本與高層談論中國問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言