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美參院外委會主席率團 訪澳洲後將赴台、日會晤高層

聯合報 / 記者張加／即時報導
美國聯邦參議院外委會主席梅南德茲。報系資料照片
美國聯邦參議院外委會主席梅南德茲。報系資料照片

澳洲「天空新聞」今報導指出，美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）等議員，結束澳洲行後，將訪問台灣、日本，會晤高層。

據我方消息人士指出，民主黨籍參議員梅南德茲、共和黨籍參議員葛理漢（Lindsey Graham）等6位議員組成訪問團預計今晚抵台，可望會晤蔡總統，以及外交、國防高層。

民進黨立委王定宇今在外交及國防委員會質詢時說，梅南德茲今天抵台，但外交部吳釗燮仍未證實。吳釗燮稍早受訪時僅說，邀請外國政要訪台一直是外交部的工作，但目前並沒有進一步訊息。

據澳媒報導，梅南德茲、葛理漢等人訪問澳洲，關切中國大陸與索羅門簽署安全合作協定；梅南德茲表示，中國大陸在索羅門群島建立軍事基地不符合該地區國家的利益。

報導指出，美國議員團成員還包括共和黨籍參議員柏爾（Richard Burr）、薩斯（Ben Sasse）、波特曼（Rob Portman）、眾議員傑克森（Ronny Jackson）；議員團接下來將訪問台灣、日本與高層談論中國問題。

吳釗燮 外交部

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