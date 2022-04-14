台東縣議員確診議員全快篩 警察局長居家自主隔離
台東縣疫情擴大，昨晚新增3名確診者，縣議員許進榮也傳確診、CT值27，已送醫隔離治療，因縣議會正值19屆第20次臨時會，包括無黨籍議員林參天、台東縣警察局長葉超鴻等人，都曾進入無黨籍黨團辦公室討論議案，也曾到隔壁國民黨團辦公室互動，衛生局已通知相關人等居家隔離採檢。
台東縣議長吳秀華說，台東縣衛生局已經通知，今天上午11點到議會快篩，同仁中如果有和許進榮近距離接觸者約10人，都已經被通知居家隔離，另因為疫情、縣議會已休會，原排定今天到南橫公路視察，相關活動取消，議會工作人員開始做內部清消。
縣議員陳銘風今天到縣議會準備接受快篩，他坦言心裡怕怕的，因為這兩天召開會議期間，不僅同在議場，無黨辦公室就在國民黨團辦公室旁，不少人都往來交流討論議案。
「自主隔離是社會責任！」縣議員林參天說，近期召開臨時會，他曾進入無黨黨團辦公室和許進榮討論議案，印象中包括警察局長葉超鴻等人，都曾經近距離討論議案， 這些人都應該自主隔離，他今天接獲衛生局通知後也暫停一切活動，居家隔離等待衛生局來採檢。
葉超鴻說，前兩日為一筆警察局預算案，曾經到議會和許議員討論議案，接獲衛生局通知後，相關同仁都已自主居家隔離、等待衛生局採檢，他自行快篩為陰性，警局內若有人確診，將依規定立即分流辦公。
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