快訊

台中市防疫停課措施出爐 即日起採「分齡版」

台大兩宿舍傳3學生確診 台大：了解狀況並疫調中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳立委邱泰源接任衛福部長 周玉蔻批他太大牌：見光死

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
傳立委邱泰源接任衛福部長，媒體人周玉蔻，這是見光死。圖／翻攝網路
傳立委邱泰源接任衛福部長，媒體人周玉蔻，這是見光死。圖／翻攝網路

衛福部長陳時中宣布參選台北市長的腳步愈來愈接近，外界近日猜測可能接任衛福部長人選，包括立委邱泰源被點、為恭醫院長陳振文接任衛福部長。廣播節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻今說，她不喜歡邱泰源，因他太大牌，現在傳出邱接任衛福部長是「見光死」；至於，陳振文接任則是假消息。

「不是要嗆他(邱泰源)，當一個醫師，這麼大牌要幹嘛？」周玉蔻說，找他（邱泰源）來上節目，不理就罷了，但大牌到助理回絕後，他本人理都不理你。她直接向邱泰源喊話，他擔任兩屆不分區立委，又不是自己選的，「神氣什麼？」。

參與節目訪談的衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎為邱泰源緩頰說，可能是邱太忙了，其他節目也很少上，也可能是不太習慣上節目，台大醫師都是很「Nice」的。

此外，周玉蔻說，經她向黨政高層詢問，陳振文接任衛福部長新聞，高層回覆，這是假消息、帶風向且充滿惡意，陳振文醫師今年72歲，於退休後，總統蔡英文借重他在榮總的資歷，由他來從事醫療小組的建置與運作，與蔡英文親信、疫苗採購等都無關。

李秉穎說，衛福部長人選怎麼會與疫苗採購有關。現在採購疫苗還是賣方市場，大家都在搶貨，而只要是醫師都可以做衛福部長，不過每當衛福部長傳有異動時，外界就會傳出許多人選風聲，可是絕大多數都是假的。

衛福部 周玉蔻 李秉穎

延伸閱讀

陳時中選北市傳指揮官接任人選出爐 李秉穎評三大要件

邱泰源接替陳時中？英系：有人故意放風聲

接任下屆指揮官？李秉穎5字否認 稱張上淳更適合

影／總統徵詢出任衛福部長？邱泰源頓時語塞

相關新聞

傳立委邱泰源接任衛福部長 周玉蔻批他太大牌：見光死

衛福部長陳時中宣布參選台北市長的腳步愈來愈接近，外界近日猜測可能接任衛福部長人選，包括立委邱泰源被點、為恭醫院長陳振文接...

陳時中選北市傳指揮官接任人選出爐 李秉穎評三大要件

衛福部長陳時中宣布參選台北市長的腳步愈來愈接近，外界近日不斷猜測可能接任衛福部長或指揮中心指揮官人選，包括立委邱泰源被點...

影／台中校園停課標準出爐！補習班收國小生 照舊標準

新冠肺炎疫情持續延燒，昨天本土案例新增逾7百人，台中市佔有23例，校園更是首當其衝。台中市長盧秀燕今早出出席活動，受訪時...

新冠肺炎疫情六月底結束？ 台大醫師李秉穎兩個字回應

新冠肺炎疫情延燒，單日本土確診案例破千例指日可待，疫情於六月底能否結束？衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集...

勞退自選投資千呼萬喚 業者何不先提收益保障基金？

各方要求開放勞退自提自選投資壓力來勢洶洶，不過，勞動部日前發布調查結果同時，對是否開放自選投資立場，定調目前仍以「先有自提、再求自選」為原則，算是給近年遊說及施壓力量愈來愈大的相關團體一個軟釘子。 在部分執政黨立委也加入支持行列後，可以想見後續開放壓力只會更強，惟開放勞工自選投資攸關勞工退休老本，有人戲稱，「一旦開放，穩賺不賠對象從勞工變成業者」。既然政府與勞工擔心的都是退休老本不縮水，只要相關投信投顧公會願意共同出資成立保證基金，承諾勞工自選投資仍享有保證收益保障，開放勞退自選投資即可水到渠成。

國台辦酸「連小妾都不如」 吳釗燮：不值一駁

外交部長吳釗燮日前受訪談台美關係時表示，「對美國好朋友需要一些體諒」，中國大陸國台辦發言人馬曉光稱「連小妾都不如」；對此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。