傳立委邱泰源接任衛福部長 周玉蔻批他太大牌：見光死

衛福部長陳時中宣布參選台北市長的腳步愈來愈接近，外界近日猜測可能接任衛福部長人選，包括立委邱泰源被點、為恭醫院長陳振文接任衛福部長。廣播節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻今說，她不喜歡邱泰源，因他太大牌，現在傳出邱接任衛福部長是「見光死」；至於，陳振文接任則是假消息。

「不是要嗆他(邱泰源)，當一個醫師，這麼大牌要幹嘛？」周玉蔻說，找他（邱泰源）來上節目，不理就罷了，但大牌到助理回絕後，他本人理都不理你。她直接向邱泰源喊話，他擔任兩屆不分區立委，又不是自己選的，「神氣什麼？」。

參與節目訪談的衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎為邱泰源緩頰說，可能是邱太忙了，其他節目也很少上，也可能是不太習慣上節目，台大醫師都是很「Nice」的。

此外，周玉蔻說，經她向黨政高層詢問，陳振文接任衛福部長新聞，高層回覆，這是假消息、帶風向且充滿惡意，陳振文醫師今年72歲，於退休後，總統蔡英文借重他在榮總的資歷，由他來從事醫療小組的建置與運作，與蔡英文親信、疫苗採購等都無關。

李秉穎說，衛福部長人選怎麼會與疫苗採購有關。現在採購疫苗還是賣方市場，大家都在搶貨，而只要是醫師都可以做衛福部長，不過每當衛福部長傳有異動時，外界就會傳出許多人選風聲，可是絕大多數都是假的。