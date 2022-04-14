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陳時中選北市傳指揮官接任人選出爐 李秉穎評三大要件

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
陳時中選北市傳指揮官接任人選出爐，台大醫師李秉穎評需要三大要件。記者沈能元／攝影
陳時中選北市傳指揮官接任人選出爐，台大醫師李秉穎評需要三大要件。記者沈能元／攝影

衛福部陳時中宣布參選台北市長的腳步愈來愈接近，外界近日不斷猜測可能接任衛福部長或指揮中心指揮官人選，包括立委邱泰源被點名接任衛福部長，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎被點名接任指揮中心指揮官，今天又傳出為恭醫院長陳振文接任衛福部長。

「這是沒有根據的傳說，不會有這方面的問題。」李秉穎今接受訪問廣播節目「新聞放鞭炮」再度重申，傳他接任指揮中心指揮官這是「空穴來風」，因爲接任指揮官一定要有官職，主責是要有職權，才能統合各部會，不是單純只有專家的身分。

節目主持人周玉蔻說，陳時中參選台北市長的機率非常高，因民進黨必須推出勝選的人，但陳建仁又不肯選。如今傳李秉穎接任指揮官。

「接任指揮官隨隨便便一個人，必須具備專業、經驗、權力三大要素。」李秉穎說，第一、具備防疫專業，必須了解這兩年來在新冠防疫的各項作為，具備專業知識；第二、經驗，這段時間要實際操作防疫的經驗，如疫情相關事宜，何時要成立前進指揮所、制定何種管制措施等；第三、要具備權力，必須可以協調各部會，進行「調和鼎鼐」的工作，甚至是被賦予行政院副院長或更高的層級，如此才能勝任。

李秉穎說，他的經驗是在學術、專業的建言，但如疫調等執行面，他就比較沒有經驗，因此他昨推薦台大副校長張上淳是適合人選。

李秉穎 衛福部 陳時中

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