國台辦酸「連小妾都不如」 吳釗燮：不值一駁

外交部長吳釗燮日前受訪談台美關係時表示，「對美國好朋友需要一些體諒」，中國大陸國台辦發言人馬曉光稱「連小妾都不如」；對此，吳釗燮今僅說，「不值一駁」。

吳釗燮日前接受網路節目「齊有此理」專訪指出，台美關係重要原則是「對美國好朋友需要一些體諒」，美國忙的時候台灣不要添麻煩，也不要給好朋友太多意外，民進黨首次執政時，大概就沒抓到這個訣竅。

馬曉光13日在記者會說，吳釗燮的這番言論不打自招，把民進黨當局在外部勢力面前卑躬屈膝、仰人鼻息、搖尾乞憐的奴才嘴臉展現得淋灕盡致，連小妾都不如。

立法院外交及國防委員會今邀請吳釗燮報告「我國參與國際組織及爭取相關國際支持之推動進展」並備質詢；吳釗燮會前受訪被問到馬曉光的說法，僅回一句，「我想國台辦的說法，應該是不值一駁。」