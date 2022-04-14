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傳美參院外委會主席將訪台 吳釗燮：若能來訪都歡迎

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部長吳釗燮。報系資料照片
外交部長吳釗燮。報系資料照片

傳美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）將訪台，外交部吳釗燮今指出，邀請外國政要訪台一直是外交部的工作，若能來訪都歡迎，但目前並沒有進一步訊息。

立法院外交及國防委員會今邀請吳釗燮報告「我國參與國際組織及爭取相關國際支持之推動進展」並備質詢；吳釗燮會前受訪談及世界衛生大會、張子敬參加「我們的海洋大會」、美國議員訪台等議題。

關於下月將登場的世界衛生大會（WHA），吳釗燮說，「目前是還沒有收到邀請函」，但和過去一樣不斷努力在國際間拓展友誼，希望可以爭取到更多支持我方的單位和國家，到目前看起來可以爭取到更多國家支持；要參加世界衛生組織、世界衛生大會或其他國際組織，一定要一步一腳印努力拓展在國際上的支持，我方一直朝向此方向努力。

媒體也詢問，「我們的海洋大會」修改環保署長張子敬簡歷一事，吳釗燮說，帛琉是我邦交國，我與帛琉之間的關係也一直非常鞏固，但這次是去參加在帛琉舉行的「我們的海洋大會」；張子敬是以署長名義去參加，參與「我們的海洋大會」也是用台灣這個名義。

外傳梅南德茲將訪台，與總統蔡英文視訊，並與國防部長邱國正、外交部長吳釗燮等官員交換意見。吳釗燮今回應相關提問表示，邀請他國政要來台訪問一直是外交部的工作，外國政要若能來台訪問，是對台灣展現高度支持，我方都歡迎；但若在準備過程當中，尚未要宣布時，外交部並沒有進一步資訊，若有的話，會對外說明。

另對於美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）原有意訪問亞洲，包括台灣等地，但因確診而延期；吳釗燮也說，有關外國政要來台，一直都是外交部、駐美代表處等外館的重要工作，但若還沒有成熟或還沒說好要對外發表前，目前都沒有任何說法。

吳釗燮 外交部

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