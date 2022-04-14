張子敬參加OOC 與帛琉總統共同主持「台帛歡迎酒會」

環保署長張子敬擔任特使赴友邦帛琉參與「我們的海洋大會」，13日出席開幕式，另與帛琉總統惠恕仁共同主持「台帛歡迎酒會」；惠恕仁致詞時再次肯定台灣對帛琉舉辦OOC的重大貢獻，期盼各國持續深化夥伴關係。

外交部今早發布新聞稿指出，張子敬、外交部政務次長田中光、駐帛琉大使黎倩儀13日上午出席第7屆「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference, OOC）開幕式，與各國官方代表共同坐在「外國代表團」（Foreign delegation）專區；惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）及美國氣候總統特使柯瑞（John Kerry）先後致詞，惠恕仁再次肯定台灣協助帛琉舉辦本屆大會；柯瑞則呼籲各國深化在海洋及環保的合作夥伴關係。

外交部表示，張子敬、田中光、海洋委員會政務副主委蔡清標、海洋保育署長黃向文及東華大學榮譽教授童春發等我特使團團員另分別參與「正視海洋氣候變遷」、「永續漁業推廣」、「永續藍色經濟」、「學習原住民方式之保育觀念」等各場次專業議題討論，與各國代表分享台灣經驗，許多國家代表表示樂願與我方強化海洋領域的合作。此外，台灣、美國及帛琉合辦大會周邊會議「小型島嶼國家氣候韌性及永續發展」，惠恕仁偕第一夫人出席並呼籲各界重視氣候變遷的威脅。

張子敬另與惠恕仁共同主持「台帛歡迎酒會」，邀獲帛琉多位政要及傳統領袖、美國、日本及澳大利亞駐帛琉大使，以及超過10國代表團成員與會；張子敬與惠恕仁於酒會上共同為台帛聯合紀念郵票揭幕，此為繼2018年後，兩國再次聯合發行郵票，凸顯帛琉傳統文化、呼籲各界愛護大自然。