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【即時短評】心懸選舉想解隔 逃得過人民「快篩」？

聯合報 / 記者李承穎林河名
中央流行疫情指揮官陳時中是否參與年底選舉，引發關注。但不少人質疑，心懸選舉，豈能專心防疫？記者陳正興／攝影
中央流行疫情指揮官陳時中是否參與年底選舉，引發關注。但不少人質疑，心懸選舉，豈能專心防疫？記者陳正興／攝影

本土確診案例接連創單日新高，民眾焦慮感倍增。諷刺的是，中央流行疫情指揮官陳時中如何參與選舉，卻成為民進黨內最關心的事，想方設法為他解套，試圖營造「華麗轉身」。但心懸選舉，豈能專心防疫？此時轉身，不僅毫無華麗可言，將只落得「臨陣脫逃」的罵名。

陳時中口中句句「防疫優先」，但外界都看得出對選舉急切。衛福部內部人員感嘆，現在的防疫就是「溫水煮青蛙」，明知目前手段類似「清零」、悖離世界防疫趨勢，卻不敢喊出「與病毒共存」，怕在選舉年時遭民意反撲，影響選情，因此讓民眾慢慢適應確診倍增的數字，減少反撲力道。

綠營則在思索，選舉將近，疫情又延燒，若陳時中在年底大選必須一戰，如何助他從疫情脫身，每一道關卡都要設法解決。

陳時中不敢貿然說「清零」或「共存」，防疫政策隨著疫情滾動、變化，讓民眾霧裡看花、無所適從，也常有「過去陳時中打臉現在陳時中」的自我矛盾。綠營的盤算是，若陳時中卸任，屆時就是「新部長、新政策」，相關政策若不如民意，也可「超完美切割」。

疫情當頭，萬事莫如防疫急。但人民在防疫，指揮官卻想著選舉，還有比這個更荒謬的事嗎？原來，這兩年來所謂的「超前部署」，竟是為了選舉及個人政治前途？

交通部前部長林佳龍在私人群組分享聯合報社論「幾萬人在隔離，陳時中卻在跑選舉」文章，難免被解讀兩人有競逐北市長的瑜亮情結；但指揮官如果只想著選舉，欲從疫情中「解隔離」，恐怕第一關就逃不過人民的「快篩」。

陳時中 疫情

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