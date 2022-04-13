快訊

他一開口全場跪了！逼哭張惠妹「獻給張雨生」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王定宇慘被對岸認知作戰 芬蘭總理根本沒說過這些話

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王定宇。記者陳聖文、莊昭文／攝影
民進黨立委王定宇。記者陳聖文、莊昭文／攝影

俄烏戰爭持續，芬蘭最快今夏討論是否加入北大西洋公約組織，俄國對此發出警告。有媒體報導，芬蘭總理馬林表示，「俄國儘管放馬過來，芬蘭地下身埋20萬俄羅斯人，歡迎你們來陪伴祖先們」。不過經查證後，這是從中國大陸網路出現的造謠假新聞，連民進黨立委也在臉書轉發該錯誤資訊，成了對岸認知作戰的受害者。

王定宇臉書表示，馬林霸氣反嗆俄羅斯，「儘管放馬過來，芬蘭地下幾米深處埋葬著20萬俄羅斯人，歡迎你們來陪伴祖先們。」王定宇指出，俄羅斯原來就是希望北約不要東擴，普亭沒想到侵略烏克蘭的直接影響，就是刺激芬蘭與瑞典最快在今年夏天準備加入北約，俄羅斯反而幫助北約東擴，讓北約從30國，有機會增加為32國，這是俄羅斯犯下重大戰略失誤。

但經查，芬蘭本地的新聞並沒有馬林講過這些話的相關報導，該消息源頭是某個簡體中文網站，所謂地下埋著俄羅斯士兵的說法，實際上是改編一則在芬蘭流傳許久的故事。描述是在1970年代，當時已經退伍的芬蘭步兵將領艾恩羅特訪問英國，一位英國將軍向艾恩羅特探聽，「有多少蘇聯軍隊駐紮在芬蘭？」，艾恩羅特回答數十萬，令英國將軍驚訝詢問這些兵力駐紮在哪？艾恩羅特回答，「沿著邊界2公尺深的地方」。

媒體後續也澄清，「芬蘭女總理怒嗆俄」等消息，是來自中國農場網站的假新聞。

民進黨立委王定宇誤轉傳對岸內容農場錯誤資訊，成為認知作戰受害者。圖／取自王定宇臉書
民進黨立委王定宇誤轉傳對岸內容農場錯誤資訊，成為認知作戰受害者。圖／取自王定宇臉書

芬蘭 俄羅斯 北約

延伸閱讀

「湧言會」竹市議員李妍慧 今天接任民進黨發言人

陸軍引進美戰鬥體適能 綠委：東西方體質不同應適當調整

衡指所驗證轉進雪隧 立委：中共威脅下重要準備工作

雪隧擬設指揮中心防第一擊 國防部：依敵情納入評估

相關新聞

【即時短評】心懸選舉想解隔 逃得過人民「快篩」？

本土確診案例接連創單日新高，民眾焦慮感倍增。諷刺的是，中央流行疫情指揮官陳時中如何參與選舉，卻成為民進黨內最關心的事，想...

王定宇慘被對岸認知作戰 芬蘭總理根本沒說過這些話

俄烏戰爭持續，芬蘭最快今夏討論是否加入北大西洋公約組織，俄國對此發出警告。有媒體報導，芬蘭總理馬林表示，「俄國儘管放馬過...

陳時中出征北市？藍委酸：心思若在選舉就無須留任

衛福部長陳時中被視為民進黨台北市長熱門人選，外界高度關注陳的辭職參選時機及接任人選。國民黨立委李貴敏表示，疫情嚴峻，要讓...

中共未棄武統 駐歐盟代表：台灣為最壞情況做最好準備

台灣駐歐盟代表蔡明彥近日接受英國媒體專訪時未排除中共未來5年軍事攻擊台灣的可能性，並表示台灣必須為戰爭做好準備，這也是政...

弄丟查扣毒品又監守自盜 監察院糾正調查局

法務部調查局航業調查處基隆站2019年遺失扣押中的6.5公斤二級毒品甲基安非他命，至今尚未尋獲，檢調單位在查案過程更查獲...

OOC張子敬介紹「中華民國」被刪掉僅剩台灣

環保署長張子敬擔任特使赴友邦帛琉參與「我們的海洋大會」（OOC），外交部稱是我國參與這項國際會議以來的最高層級；不過，O...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。