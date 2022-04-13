王定宇慘被對岸認知作戰 芬蘭總理根本沒說過這些話

俄烏戰爭持續，芬蘭最快今夏討論是否加入北大西洋公約組織，俄國對此發出警告。有媒體報導，芬蘭總理馬林表示，「俄國儘管放馬過來，芬蘭地下身埋20萬俄羅斯人，歡迎你們來陪伴祖先們」。不過經查證後，這是從中國大陸網路出現的造謠假新聞，連民進黨立委也在臉書轉發該錯誤資訊，成了對岸認知作戰的受害者。

王定宇臉書表示，馬林霸氣反嗆俄羅斯，「儘管放馬過來，芬蘭地下幾米深處埋葬著20萬俄羅斯人，歡迎你們來陪伴祖先們。」王定宇指出，俄羅斯原來就是希望北約不要東擴，普亭沒想到侵略烏克蘭的直接影響，就是刺激芬蘭與瑞典最快在今年夏天準備加入北約，俄羅斯反而幫助北約東擴，讓北約從30國，有機會增加為32國，這是俄羅斯犯下重大戰略失誤。

但經查，芬蘭本地的新聞並沒有馬林講過這些話的相關報導，該消息源頭是某個簡體中文網站，所謂地下埋著俄羅斯士兵的說法，實際上是改編一則在芬蘭流傳許久的故事。描述是在1970年代，當時已經退伍的芬蘭步兵將領艾恩羅特訪問英國，一位英國將軍向艾恩羅特探聽，「有多少蘇聯軍隊駐紮在芬蘭？」，艾恩羅特回答數十萬，令英國將軍驚訝詢問這些兵力駐紮在哪？艾恩羅特回答，「沿著邊界2公尺深的地方」。