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陳時中出征北市？藍委酸：心思若在選舉就無須留任

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委李貴敏。本報資料照片
國民黨立委李貴敏。本報資料照片

衛福部長陳時中被視為民進黨台北市長熱門人選，外界高度關注陳的辭職參選時機及接任人選。國民黨立委李貴敏表示，疫情嚴峻，要讓對的人做對的事情；如果陳時中的心思在選舉，其實不應該繼續坐在現在的位置上，也無須勉強下去。

李貴敏指出，疫情爆發至今，所有防疫成效都是民間在做、人民在承擔，陳時中與政府部會根本談不上防疫優先或提前部署。到底誰要接指揮官位置，只要是公衛專家，能務實做好橫向溝通工作、把民眾面對的問題都合理解決的人，都可以。

李貴敏說，政府提出所謂防疫「新台灣模式」13天了，中央政策內容還是講得不清不楚，民間自然有疑惑，包括雲林等地方政府對學校停課措施已有不同政策。又有如中央的防疫會議，雙北都缺席，沒有參與，規畫的時候跟民眾、產業、地方都沒溝通，難怪民眾會質疑是不是閉門造車、憑空想像。

李貴敏認為，假設台灣要邁向與病毒共存模式，更頻繁的快篩和PCR檢測勢在必行。然而，快篩試劑還是這麼貴，政府卻拿市場機制當藉口，這說得過去嗎？比台灣市場更小的新加坡，快篩費用也不過100元到130元台幣，為何台灣價格會高出這麼多？

她批評，過去民間曾多次催促政府仿效其他國家做快篩，政府卻置之不理，導致相關物資供應規畫毫無章法。但這些防疫物資是民生所需，政府當然需提前介入，起碼降到民眾可以負擔的程度吧！

李貴敏 快篩 陳時中

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