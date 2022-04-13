弄丟查扣毒品又監守自盜 監察院糾正調查局

法務部調查局航業調查處基隆站2019年遺失扣押中的6.5公斤二級毒品甲基安非他命，至今尚未尋獲，檢調單位在查案過程更查獲，該站前組長徐宿良長期竊占、盜賣扣押毒品。監院司法及獄政委員會今天通過監委王麗珍、葉宜津、郭文東提案，糾正法務部調查局、航業處及航基站。

查案監委表示，航基站自承辦人、組長，以至業管副主任由於擔心遭受行政究責，竟向上級長官隱瞞該情，並共同偽造不實復函內容，向檢察官謊稱扣案證物已送調查局鑑識單位鑑定中，致使檢察官陷於錯誤，而將該案件暫行簽結，妨害刑事案件後續偵辦及扣案證物的保全。

查案監委指出，檢調單位更進一步查獲徐宿良自2012年起竊占、調包毒品案所查扣之毒品，先後達9次之多，再交由竹聯幫分子對外販售，不法獲利逾1.6億元，殘害國人身心健康至鉅，且執法人員知法犯法，嚴重傷害調查局形象。

查案監委表示，航基站2012年11月間受理檢舉「小陳等走私疑似一粒眠案」，承辦人員未查明該走私貨櫃內裝物之確實成分，即報局請准以跨國合作方式進行偵辦，然該內裝物其後經鑑驗成分為「芬納西泮」（Phenazepam），在當時仍未經行政院公告為三級毒品，之後該案因基隆海關不同意採國際合作方式處理，才未造成兩國間之困擾，足以證明該案相關立案偵處過程草率。

監委批評，調查局毒品案件管制系統未設計稽查功能，不利進行有效率的風險管控，且扣押證物並未依照規定辦理，且調查局業務單位及政風室於案發前，從未派員稽查各單位扣押物保管情形所造成，調查局及所屬航業處與航基站確有重大違失，因此提案糾正。