OOC張子敬介紹「中華民國」被刪掉僅剩台灣

環保署長張子敬擔任特使赴友邦帛琉參與「我們的海洋大會」（OOC），外交部稱是我國參與這項國際會議以來的最高層級；不過，OOC網站的講者介紹，原本有寫張子敬自2019年擔任中華民國（台灣）環保署長，但目前講者介紹中的「中華民國」已不見，僅剩台灣。

之前有媒體報導，總統蔡英文擬指派張子敬任特使前往帛琉，駐美代表處電報轉述美方強烈建議我此行低調，避免在會場或官方名冊使用國名、國旗等主權象徵符號；消息一出，我方出席該大會的層級備受關注。

外交部11日發布新聞稿宣布，蔡總統指派張子敬擔任特使出訪帛琉，並以環保署長的官方專業身分代表我國出席大會；本屆會議我國以環保署長的官方身分正式出席大會，不但是我國參與這項國際會議以來的最高層級，更是我國首次以官方身分受邀。

本報於本月3日、11日至「我們的海洋大會」網站查詢，可見講者名單上展示張子敬的照片，寫著「署長張子敬」、底下則寫「台灣環保署」，點入看講者介紹，則提及張子敬自2019年擔任中華民國（台灣）環保署長。

但今日再查詢講者介紹，卻發現張子敬「自2019年領導中華民國（台灣）環保署」已改為「自2019年領導台灣環保署」。

此外，網站也修改其它部分，如先前將環保署寫為「Environmental Protection Agency」，後改為「Environmental Protection Administration」。

外交部發言人歐江安昨在例行新聞說明會表示，這次我方爭取到以台灣（Taiwan）名義及正式官方職銜參與OOC，為以後參與海洋大會奠定良好慣例與基礎；突破過往我方僅以NGO或學者名義與會模式，是我國參與國際海洋活動層級的一大提升，也顯示台灣推動海洋事務成果受到國際肯定。