盼推台灣瑞典直航 蘇揆：台灣人很不願意再由香港轉機

行政院長蘇貞昌今下午接見「台灣–瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」一行。蘇貞昌致詞時表示，盼議員在國會推動台灣瑞典通航協定，展開直航班機，相信更有利雙邊互惠互利。協會主席歐柏莉也說，他們會持續支持台灣加入聯合國所屬的所有組織，也希望下次能從斯德哥爾摩直飛台灣。

蘇貞昌指出，訪團在疫情期間旅途較為不便，專程前來台灣，他表示非常歡迎與感謝。台灣和瑞典雖然距離遙遠，因為雙方都堅信自由民主人權的普世價值，因此彼此感到非常相近，尤其議員們過去這段時間，在國會與歐洲議會，給台灣許多支持與發聲，特別感到親切。

蘇貞昌表示，尤其疫情嚴重期間，台灣和瑞典之間的貿易，雙方都有非常大比例的成長，可見雙邊貿易潛力無窮，若訪團議員能在國會推動台灣瑞典之間的直航、能有雙邊通航協定，相信更有利於彼此間的旅遊、經貿。

蘇貞昌說，尤其香港通過「國安法」後，台灣人民很不願意再經由香港轉機到歐洲，若此時能通過雙邊的通航、啟動台灣瑞典直航。台灣人民出國旅遊每年有新台幣8000億元產值，瑞典有這麼美的人文風景、歷史文物，相信喜歡出國旅遊的台灣人民，在這方面定有更大的市場，非常值得推動。

蘇貞昌說，訪團到台灣後，一定更有印象台灣防疫做得非常好，在其他方面，台灣有很多對國際有貢獻的地方，希望貴團能持續給予很多發聲與支持。

歐柏莉致詞時表示，非常肯定台灣作為民主的燈塔，為保護民主自由的努力、種種創新，以及面對威權挑戰的韌性。台灣有卓越的防疫成果，感謝在疫情初期，台灣向瑞典捐助口罩，這一切象徵台灣與瑞典的真實友誼。

歐柏莉說，俄羅斯入侵烏克蘭證實獨裁者的可怕，他們武力統一的野心都實實在在破壞和平及民生，中國也在威脅台灣，甚至揚言不放棄使用武力，這時候更應該讓全世界所有民主夥伴團結支持台灣，因為沒有任何人能迫使台灣背離民意、民主、以及法治。

瑞典籍歐洲議會議員魏莫斯表示，此次來訪意義非凡，也發出非常重要訊號，這個訊號橫跨在海峽兩岸。感謝台灣在疫情初期捐贈口罩給歐洲國家，台灣在歐洲堅持團結和歐盟站在一起，在俄羅斯入侵烏克蘭之際，台灣同樣和歐洲團結站在自由的一方。

魏莫斯表示，歐盟是台灣主要的直接投資境外資金來源之一，歐洲若有進一步對台直航，相信對雙邊投資一定有更顯著幫助，他們非常樂見。而目前還有很多實質工作必須推動，才能進一步促進台歐的雙邊投資協定，當然有許多面向需要審視、努力，他們會在布魯塞爾持續推動，讓台歐雙邊投資協定能進一步實現。