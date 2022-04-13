防疫新台灣模式 蔡總統信心喊話：如過去再次克服挑戰

民進黨今天中常會今天邀請台大兒童醫院主治醫師李秉穎以「新冠病毒防疫」為題專案報告。身兼黨主席的蔡英文總統聽取報告後表示，現階段的防疫目標是「重症求清零、輕症可控管、正常過生活」，防疫策略則是持續以「減災」為目標，進行有效的疫情控管。

蔡總統指出，依據過去兩年的防疫經驗，台灣建立「新台灣模式」，未來政府也會透過積極防疫、穩健開放，來兼顧國家經濟發展與國民正常生活。

蔡總統說，為了降低死亡和重症的發生，要持續提高疫苗覆蓋率，也要鼓勵民眾與長輩們打滿三劑疫苗，更重要的是要保存醫療量能，包括快篩試劑、抗病毒藥物等整備，維持醫療體系的穩健運作。

蔡總統表示，李秉穎也一再強調，比較年長的國民，疫苗必須要達到一定的覆蓋率，這個是政府在這個階段非常重要的挑戰；面對下一階段的疫情，要請全體國民相信政府，積極配合各項防疫措施，一起努力，團結防疫，守護台灣。

由於蔡總統目前仍在隔離期間，今天中常會採線上方式。民進黨發言人謝佩芬轉述，蔡總統指出，要透過這個機會向大家報告，自己的健康情況滿好的，歷來幾次篩檢都是陰性；居家隔離的這幾天，國政、黨務也都正常進行，昨天也視訊接見來台訪問的瑞典訪賓，請大家放心。

蔡總統說，隨著病毒的不斷變異，這波疫情的傳播速度相當快，許多國家都受到相當的衝擊，也接連調整防疫政策，台灣因為防疫團隊的努力，以及全體國人共同合作，積極配合疫苗接種等各項防疫措施，疫情無論是重症住院、死亡的比例都相對的低，整體疫情穩定，風險也得到控管。

蔡總統表示，伴隨而來的相關防疫措施的逐步調整，更希望全體國人能持續配合，建立起從個人、居家到生活面的自主防疫習慣，讓大家一起如同過去兩年，再次克服疫情挑戰，守住國人的健康，也守住國家發展。