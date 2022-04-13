宜蘭縣議員松王淑珍染疫 親揭「不打疫苗」原因

宜蘭縣議員松王淑珍確診，是宜蘭縣議會首位染疫議員。她表示，4月9日曾參加喜宴，之後上教會、回南澳，昨天則到醫院。對於外傳沒打疫苗與信仰有關，她再次說明，信仰不是主因，是考量疫苗副作用而沒接種。

松王淑珍昨天身體不適，腰和雙腳出現痠痛感，自行快篩後，又到醫院PCR篩檢陽性確診，目前隔離治療中。熱心服務的她說，有些陳情案是有時效性，因此今天早上還在處理選民服務。

對於沒打疫苗的原因，松王淑珍說明，「基於疫苗副作用，我就選擇不要打。」是否與信仰有關，她說自己是基督徒，很多基督徒也有打疫苗，自己不能代表全台灣基督徒，還是取決於個人選擇。

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