「管好你的狗」非真心致歉？柯文哲：這是小黨的悲哀

台北市長、民眾黨主席柯文哲先前在會議怒飆立委賴香伶「誰家的狗，自己回去管好」，引發軒然大波，柯文哲再被爆出，雖公開道歉卻對黨內高層暗酸賴香伶「竟要主席道歉」。對此，柯文哲今天表示，這就是做為一個小黨的悲哀，人手不夠，也沒辦法，會努力改進。

對於怒飆「管好你的狗」，柯文哲日前在臉書公開道歉，但今天傳出，柯雖公開道歉，但仍對黨內高層及在中央委員會中暗酸賴香伶，「竟要黨主席公開道歉」，令黨內人士直言，「這就是柯文哲的個性，本來就不可能真心道歉。」

對於整起事件引發軒然大波，柯文哲今天在防疫記者會中表示，這就是小黨的悲哀。

柯文哲說，做為一個小黨的悲哀，就是人手不夠，他講話是不是失言，當然罵人就是不對，不過他也知道，「我以前罵人罵更兇，還有罵人失言被爆料出去，爆料文化也要改進」，但柯說，理論上，有規模的黨應該要有危機小組、要啟動，要調查清楚當天主席罵什麼話，大家先做好沙盤推演，「賴香伶要怎麼講？主席要怎麼回應？」

柯文哲說，結果本黨什麼都沒有，大家都太忙，都忙著市政，結果賴突然回應貼臉書，「我怎麼辦？就只好回應，這是一個完全沒有準備的狀況」，柯說，這是一個作為小黨、人手不夠的窘境，「我們這個黨，她(賴香伶)要講什麼我也不知道，不然事先套好招，這是小黨的悲哀，也沒辦法，會努力改進」。