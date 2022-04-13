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影／朱立倫：防疫政策要因地制宜

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（右）今天在中常會表示，防疫不能從台北看天下，要授權各縣市因地制宜。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫（右）今天在中常會表示，防疫不能從台北看天下，要授權各縣市因地制宜。記者潘俊宏／攝影

教育部因應本土疫情升溫而放寬停課標準，引起許多家長疑慮增加小孩染疫風險，國民黨主席朱立倫今在中常會表示，停課標準應尊重各縣市因地制宜。

朱立倫以十六年地方首長的經驗表示，防疫不能用台北看天下，有一些偏鄉小學人數少、採混齡教學，很可能全校就只有一個班，所以應該尊重各縣市政府因地制宜，讓地方首長採更能保護兒童的防疫標準，消弭家長的憂慮。

朱立倫提到，日前就提出防疫總戰略是要與病毒共存、還是清零，這已是民眾心中共同的疑問；再來，為何國內的快篩試劑比世界貴了二至三倍，在疫情嚴峻下，一定要讓民眾以最便宜的價格取得快篩試劑；同時也可借鏡新北侯市長的居家照護，中央該如何擬定政策，讓各縣市針對自身狀況實施。

國民黨主席朱立倫今天在中常會表示，防疫不能從台北看天下，要授權各縣市因地制宜。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫今天在中常會表示，防疫不能從台北看天下，要授權各縣市因地制宜。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫（中）今天在中常會表示，防疫不能從台北看天下，要授權各縣市因地制宜。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫（中）今天在中常會表示，防疫不能從台北看天下，要授權各縣市因地制宜。記者潘俊宏／攝影

朱立倫 疫情 停課

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