影／朱立倫：防疫政策要因地制宜

教育部因應本土疫情升溫而放寬停課標準，引起許多家長疑慮增加小孩染疫風險，國民黨主席朱立倫今在中常會表示，停課標準應尊重各縣市因地制宜。

朱立倫以十六年地方首長的經驗表示，防疫不能用台北看天下，有一些偏鄉小學人數少、採混齡教學，很可能全校就只有一個班，所以應該尊重各縣市政府因地制宜，讓地方首長採更能保護兒童的防疫標準，消弭家長的憂慮。