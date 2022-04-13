「湧言會」竹市議員李妍慧 今天接任民進黨發言人

民進黨中央黨部今天亮相全新的7人發言團隊，其中唯一具有議員身分的是新竹市議員李妍慧，她在黨內屬於「湧言會」。李妍慧說，成為民進黨發言人將與團隊共同為民眾發聲，將全力輔選民進黨所提名的縣市長候選人，以及所有要參選的民代公職。

李妍慧所屬的「湧言會」成立時間雖較其他派系短，但出產不少「民進黨發言人」，「湧言會」的王定宇、趙天麟、阮昭雄、顏若芳、張志豪皆擔任過小英發言人，在媒體版面上有亮眼的表現，經驗也在團隊中持續相承，儼然是民進黨發言人製造機。

李妍慧有媒體背景，學歷為台大國發所博士候選人，她在地方擁有長達20年的議員經歷，目前身兼新竹市議會民進黨團總召，也有意參選新竹市長被視為潛在人選。

李說，成為中央黨部「小英發言人」一員，期望藉由過去在地方服務的經驗，傳達第一線的民眾想法，特別是過去她關心的教育、親子議題，由於新竹是科技產業發展重鎮，未來也希望能協助半導體產業跟數位科技的合縱連橫的未來政策導引、整合。