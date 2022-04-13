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鏡電視勞檢政風處指有洩資疑慮 蔡壁如曝資料來源反駁

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委蔡壁如日前爆料鏡電視與鏡週刊違法共用人力名單。記者季相儒／攝影
民眾黨立委蔡壁如日前爆料鏡電視與鏡週刊違法共用人力名單。記者季相儒／攝影

北市勞動局長陳信瑜遭爆上班幫副市長黃珊珊助選恐違行政中立、外洩勞檢資訊給民眾黨立委等爭議。政風處報告認為，勞動局的確有高度洩漏勞檢資料給民眾黨立委疑慮。對此，民眾黨立委蔡壁如今表示，相關資料是來自鏡電視內部，「沒有任何一個字、任何一張紙是來自台北市勞動局」，她並痛批，鏡電視和其背後政治勢力，用鳥賊噴墨手段，企圖利用打擊台北市政府跟她轉移焦點。

「違法事證這麼多監察院法務部你敢不敢查？」蔡壁如指出，很多人問她為什麼敢跟鏡電視作對、為什麼不怕裴偉(鏡週刊社長)？「證據都拿這麼多出來，國家通訊傳播委員會(NCC)主委陳耀祥仍舊紋風不動，一個新興政黨的立委，大張旗鼓的和媒體作對、挑戰NCC，沒有用的！」

蔡壁如表示，上次她揭發鏡電視與鏡週刊人員共用、時任鏡電視董事長裴偉每月付150萬元給同樣是裴偉擔任董事長的「停雲公司」，這件事不但她知道、鏡電視裴偉知道、就連NCC主委陳耀祥也知道，「因為這是一份來自鏡電視內部，在今年1月20日提出營運問題發現報告」。

蔡壁如說，這份問題報告裡，鏡電視不論是在人員與鏡週刊大幅重疊的證據、編播系統採購流程的重大疏失、資金如何左手放右手、鏡電視如何洗錢等資料，全部寫得清清楚楚，她並質疑，「陳耀祥倒底是媒體的監理機構、主管機關？還是鏡電視的保鑣兼打手？」明明知道鏡週刊人員共用、做假帳洗錢的事實，可是卻公開在立法院否認、欺騙社會大眾。

蔡壁如強調，她絲毫不曾使用過任何來自台北市勞動局的資料，但NCC還是縱容鏡電視和其背後的政治勢力，用鳥賊噴墨手段，企圖利用打擊台北市政府跟她轉移焦點。「這麼多的違法事證，法務部要不要查一查？敢不敢查？我手上資料、證據多著，並且保證，沒有任何一個字、任何一張紙是來自台北市勞動局！」

鏡電視 北市 蔡壁如

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