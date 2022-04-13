政府防疫要怎麼做 朱立倫提出4點質疑

本土新冠疫情再起，國民黨主席朱立倫今天在中常會表示，國民黨一定基於同島一命，全力共同來達成防疫的目標。現在總戰略到底是要與病毒共存還是清零，已經是民眾心中共同的疑問，但政府現在看起來沒有定見。接下來國民黨立法院黨團會針對民眾關心幾項問題，列為未來質詢的重點。

朱立倫針對目前防疫提出四項質疑：第一，快篩劑到底為什麼比全世界貴了兩到三倍，尤其現階段這麼嚴重的情況，一定要讓民眾以最便宜的價格取得；第二，如果民眾今天篩檢出來是無症狀或輕症，以新北市長侯友宜所說，居家照護是不是各縣市可以開始做， 新北市昨天已經開始，但中央底對居家照護各縣市的條件情況不同要如何去因應？

朱立倫接著表示，第三，從韓國、新加坡、日本看來，這波影響最大的是沒有施打的高齡者，死亡率非常高，如何的來提高施打率是第三個挑戰；第四，12歲以下的孩子沒有施打任何疫苗，但政府停課的標準是把高中、國中、國小一刀切，都畫成都一樣。

朱立倫強調，防疫不能從台北看天下，以他過去16年地方首長的經驗，他知道在少子化之後，一個學校可能只剩下1、20、30位同學，而教育部講的3分之1染疫的情況，它不是一個班，其實全校1、20位同學，而且都是同班同學，因為都是混齡、混班上課，這種情況從偏鄉、從北到南都是如此，所以應該在同一個標準之下，要尊重各縣市政府，因地制宜，採取各縣市認為最能保護兒童的標準，來消弭家長的憂慮。

朱立倫還說，各校到停校、停學的情況，家長要怎麼來居家照護，以及是不是能夠確定確保大家「有薪」居家照護，薪資的或者是整個企業的配合。這些問題，國民黨早在去年就已經提出來，也希望立法院各黨團都能夠支持有薪居家照護，來確保家長能夠照顧我們孩子的安全。