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WHA下月登場 外交部報告：全球公衛體系不應有缺口

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部。報系資料照片
外交部。報系資料照片

世界衛生大會（WHA）下月登場，我方尚未收到邀請函；外交部長吳釗燮向立法院提交書面報告指出，全球公衛體系不應有缺口，有愈來愈多國家認同我國參與「世界衛生組織」（WHO）的必要性與急迫性。

報告指出，面對中國大陸無所不在的無理打壓，以及中方在多邊體系濫用不當影響力，強大的國際支持是我拓展國際參與空間取得突破的最有效方式。

立法院外交及國防委員會邀請吳釗燮明報告「我國參與國際組織及爭取相關國際支持之推動進展」並備質詢。

外交部書面報告指出，國際支持台灣聲量確有顯著提升，而新冠肺炎及烏克蘭情勢皆使國際社會深刻體認到台灣國際參與的重要性及台灣可做出的貢獻，促使國際社會更廣泛認同我國是世界良善力量及全球多邊合作不可或缺的重要夥伴。

報告寫道，全球公衛體系不應有缺口，國際合作才是有效抗疫，進而強化疫後復甦及韌性的唯一途徑；更有愈來愈多國家認同我國參與「世界衛生組織」（WHO）的必要性與急迫性，在國際場域為我發聲，為我推動參與國際公衛合作機制蓄積更多的動能。

外交部表示，積極透過各種管道推動爭取參與「世界衛生組織」、「聯合國」（UN）、 「國際民航組織」（ICAO）等聯合國專門機構以及「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）與「國際刑警組織」 （INTERPOL）；外交部稱，相關各案國際友我動能超越以往，友邦及理念相近國家行政及立法部門皆以具體行動助我。

國民黨立委賴士葆昨在立院質詢時詢問我國是否有收到WHA邀請函？衛福部長陳時中回應，到目前為止沒有，繼續努力；行政院長蘇貞昌則稱，矮化國格是不適當，不過希望友我的國家盡量幫忙，也是要爭取的。

外交部 聯合國

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