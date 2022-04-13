邱泰源接替陳時中？英系：有人故意放風聲

外傳民進黨七月將徵召衛福部長陳時中參選，由民進黨籍立委、醫師公會全聯會理事長邱泰源接任衛福部部長，英系人士指出，英系未曾有此討論，也沒聽說蔡英文總統徵詢邱泰源，邱本人感到「莫名其妙」，懷疑是有人故意放消息，讓潛在人選先見光死後「出局」，是有心的操作。

據了解，英系今天中午開會，內容聚焦在現今防疫政策，隸屬英系的邱泰源也與會給專業意見，不過在會前，英系人士詢問邱關於外傳部長一事，邱也直說很莫名其妙，不知誰放的消息，等同間接否認這項消息。

英系人士指出，現今雖然行政院長蘇貞昌雖然掌控人事權，但有幾個部會是緊抓在蔡英文總統手上，除了國安單位外，就是內政部、農委會和衛福部，衛福部長的出任，一定是蔡總統意志最重要，但目前未聽說有來徵詢邱泰源意願

不過黨內非英系立委指出，邱泰源為醫師全聯會理事長，過去就曾傳出有意當衛福部長風聲，在政治圈並非秘密，不過邱身為醫師理事長，未來擔任衛福部長後，政策是否會偏袒醫師，讓醫師在金字塔頂端又更上層樓，也是醫界擔憂的疑慮。

但該立委指出，不過若能及早確定衛福部長人選，可幫上陳時中的選舉及防疫「解套」，以選舉來說，疫情延燒下，陳時中若貿然投入選舉，恐會被批評不管防疫，在防疫上，隨著疫情滾動、政策變化，常會有「過去的陳時中打臉現在的陳時中」，若陳時中卸任，「新部長、新政策」，相關政策不如民意，也不會責難在陳時中身上。