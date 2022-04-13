陳明文申報49筆土地、16筆建物 投資事業7500萬元

監察院今天公布最新廉政專刊，民進黨立委陳明文申報有49筆位在嘉義縣市、台北市及台中市的土地以及16筆建物，存款968萬餘元、有價證券總價額889萬餘元、朱銘雕刻50萬元；累積已繳保險費2585萬餘元、債權1550萬元、債務4333萬3880元，另有事業投資7560萬元。

無黨籍立委蘇震清擁有位在屏東的5筆土地及4筆建物，另信託3筆位在台東的土地；存款277萬7757元，有價證券總價額240萬2955元，保單7張累計已繳保費397萬3067元；負債新台幣3億3553萬餘元，較去年申報時的負債2億353萬餘元，又增加約1億3200萬元債務，為週轉金及擔保債務。

國民黨立委溫玉霞申報有10筆位在台北市、新北市、嘉義縣及南非的土地與9筆建物，另擁兩台保時捷與800萬元購入勞斯萊斯汽車，存款492萬餘元、房貸2498萬餘元；另有16件鑽石、珍珠首飾550萬元、鑲鑽手錶67萬5000元、手錶22萬5000元，事業投資1億2260萬元。