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陳信瑜爭議滾雪球已自提辭呈？柯文哲：我還沒准

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
議員簡舒培今天問柯文哲，陳信瑜有沒有自行請辭？柯文哲表示，「我還沒有准」，柯說，我當市長最大進步，就是遇到重大事情，不確定時不要先下決定，先搞清楚再來。本報資料照片
議員簡舒培今天問柯文哲，陳信瑜有沒有自行請辭？柯文哲表示，「我還沒有准」，柯說，我當市長最大進步，就是遇到重大事情，不確定時不要先下決定，先搞清楚再來。本報資料照片

北市勞動局長陳信瑜爭議連環爆，除遭質疑行政不中立、請假多，議員又爆陳信瑜特支費使用疑有不法，北市政風處新版報告也出爐，認為北市勞檢資料有外洩給民眾黨立委的高度疑慮。議員簡舒培今天問柯文哲，陳信瑜有沒有自行請辭？柯文哲表示，「我還沒有准」，柯說，我當市長最大進步，就是遇到重大事情，不確定時不要先下決定，先搞清楚再來。

柯文哲今天赴民進黨北市議會黨團拜會，議員簡舒培問柯文哲，陳信瑜有沒有向他辭職？柯文哲說，陳信瑜很客氣表示，長官怎樣指示都接受，不過他認為，事情搞清楚再來，還搞不清楚發生什麼事情，不要先下決定。

議員追問，是否認為陳信瑜適任？有沒有准辭呈？柯表示，「我還沒有准，這個事情.....，我當市長最大進步，就是遇到重大事情，不確定時不要先下決定，重大事情先搞清楚再來」。

陳信瑜 柯文哲 北市

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