促轉會：人事費用絕無「平均月薪10.5萬」都依法辦理

媒體報導，促轉會4年辦不出指標大案，還甩鍋上萬案逾百高官未查。促轉會今天表示，相關報導有諸多錯誤，「甩鍋」一詞對促轉條例顯有誤解，更不宜將重建受害者尊嚴等工作污名化為「爛攤子」。

促轉會指出，報導內容所提有關人事費用部分，過去已多次澄清，絕無「平均月薪10.5萬」一事，促轉會全體人員的薪水，與其他行政機關一致，完全按照現行法令規定辦理。

促轉會發布新聞稿表示，立法者制定「促進轉型正義條例」為框架立法，條例更明定促進轉型正義委員會是任務型機關，非常設性質，主要負責整體轉型正義政策規劃，必要時，提出法律及命令草案，並在提交包含規劃與實施步驟之總結報告後解散。

促轉會說，轉型正義事涉對受害者的平反、對國家不法的檢討、對民主與人權價值的深化，今由各部會協力共進，「甩鍋」一詞對促轉條例顯有誤解，更不宜將重建受害者尊嚴等工作污名化為「爛攤子」。

促轉會表示，清理40多年的威權遺緒並非一蹴可幾，轉型正義業務面向涵蓋各部會，因此，銜接的修法規劃是由行政院長召集會報統籌協調，並由部會加以落實。相關的業務銜接與支持資源的配套，行政院已組成專案小組積極準備，期能在修法完成後能盡速接軌，各部會也積極與促轉會合作銜接。

促轉會指出，這是政府對於共同完成轉型正義工程的意志展現，也是回應民間團體長期以來的期待，感謝立委與各界的關切，促轉會也將積極完備交接任務。