影／王育敏批潘文忠虛偽 轟陳時中忙跑攤「趕快離開」

教育部放寬停課標準，引發家長反彈。國民黨副秘書長王育敏指出，昨晚有很多家長都炸鍋，原因就是教育部沒有顧及12歲以下兒童未施打疫苗，教育部昨晚臉書擁入很多家長留言，但面對家長反彈，教育部長潘文忠卻無意改變政策，她質疑，潘文忠說教育部要陪伴每一位小孩安心長大，顯得非常虛偽。

王育敏表示，潘文忠稱有些家長認為學校停課會造成麻煩，說這種話根本就是不負責任，國民黨主張提供家長有薪給的防疫照顧假，有了配套，家長一點都不會為難，但立法院國民黨團的提案卻被民進黨封殺，她還批評會有這樣離譜的決策，是因為防疫指揮官陳時中想要參選，沒有在專心防疫，並要陳時中如果不能專心防疫，應該盡早離開位子，讓專業的人來做。