跌到124萬9807人！彰化縣升格添變數

彰化人口下滑，彰化縣府今公布最新人口統計粗估為124萬9807人，推估是在這兩天跌到125萬以下，這也讓彰化爭取升格第七都添變數，彰化縣長王惠美說，彰化五年來流失的人數在全國平均值算是中等，並不是流失最多縣市；在沒修法前題下，升格第一要件是符合人口125萬人以上，但這屆副縣長不會受影響。

王惠美也說，全台每天人口數減少194人，人口減少是各縣市都面臨的問題，彰化會在這幾個月跌破125萬關卡，主要今年1到3月因疫情在國工作、求學兩年未回台，被戶政逕遷國外人入達2984人，中央疫情指揮中心說6月會開放國人入境，希望屆時鄉親趕快回來恢復戶籍，彰化也推出來彰有禮送3千元設籍禮金，希望號召親朋好友回彰化挺升格。

彰化縣人口數在1971年破百萬，到2006年達131萬5034人最高峰，隨後逐年下降，到去年8月減少到126萬人，彰化人口流失已是長久問題，王惠美上任後發現人口外流嚴重，縣府鎖定年輕族群，包括青年創薪加倍領補助、規劃第一座青年住宅選址伸港鄉，預計今年發包，也針對最近的關鍵月份，也祭出遷入者發給3000元設籍禮金，想方設法留人。