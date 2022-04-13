金門又有確診者足跡 案號27623去過這些地方 共匡列7人

金門又有確診者的足跡！一名家住新北市的女童，案號27623在發病前4天，也就是本月4日跟家人到金門旅遊，結果在4月8號發燒，進行PCR採檢為陽性，縣府在昨日才接獲疾病管制署的通知，立即進行疫調，共匡列7名接觸者，目前採檢PCR 均為陰性。

金門縣府秘書長陳祥麟在今天上午10時30分偕同金門縣衛生局長李錫鑫召開記者會，說明金門縣疫情指揮中心的最新防疫作為，陳祥麟指出，案號27623在發病前4天曾到金門，她的旅遊足跡包括歐厝沙灘、重慶麻辣魚、北山播音牆、金城鎮總兵署、燕南書院、得月樓與金門航空站等地。

會中，媒體也質疑，因為女童確診是8日，但縣府卻直到12日才接獲中央通知，這樣疫調會有落差，陳祥麟也坦承，在疫調的時間上，的確有一些時間的一個落差。縣府昨已到一些公共場域與用餐場所，做相關清消。

相較於金門前幾例動輒匡列數十例，此案僅匡列7人，遭質疑匡列太少，陳祥麟也說明，金門僅匡列女童用餐地的接觸者共7人，他說，在公共的一些區域上，只要都有戴口罩，保持適當的社交距離，是不需要匡列。該案所轄管理縣市將會針對航班及其他密切接觸者進行匡列。

據了解，4例確診者，目前已有2例痊癒出院；2例在金門醫院治療，狀況也都很穩定。4例確診者共計匡列70例居家隔離者PCR檢測皆為陰性，已在4月12日凌晨全部解除居家隔離，進入7天自主健康管理。

金門縣府也公布針對疫情的相關因應預案，包括1.考量醫療量能，居家隔離者染疫風險高，避免產生社區大規範傳播，針對居家隔離者，將強力勸導入住防疫旅館，費用由縣府支付；確診個案在金門醫療量能足夠的情形下，一律入住衛生福利部金門醫院。

至於學校停課標準，考量12歲以下國小及幼兒園學生未施打疫苗，只要有1名學生確診，全班停課，有2例學生確診，則全校停課；12歲以上國中及高中學生因已施打疫苗，則依照教育部4/12公告之停課標準辦理。 金門縣府秘書長陳祥麟在今天召開記者會，說明金門縣疫情指揮中心的最新防疫作為。記者蔡家蓁／攝影 金門又有確診者足跡，一名家住新北市的女童，案號27623在本月4日跟家人到金門旅遊，縣府今天公布她的旅遊足跡。記者蔡家蓁／攝影

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