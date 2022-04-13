華航貨機改塗裝 藍：意識形態治國、綠：凸顯中共蠻橫
華航波音七七七貨機「CARGO」字樣取消台灣意象，引發爭議。立法院國民黨團總召曾銘宗表示，相關案例凸顯民進黨意識形態治國。民進黨立委羅致政則說，事件再次證明中共的不可理喻和政治干擾。
曾銘宗指出，華航過去長期是代表中華民國的航空公司，經營與服務品質深獲國際肯定，有很好商譽與傳統，過去也沒有聽說飛機塗裝有混淆疑慮，但民進黨政府主政以來卻務虛不務實，要華航花大錢改飛機塗裝，結果反讓飛機飛不出去。
曾銘宗說，這次事件是民進黨政府意識形態治國衍生的案例，也映證錯誤的決策比貪汙還可怕，希望民進黨政府能記取教訓，讓「商業歸商業、政治歸政治」不要再做出類似決策。
羅致政則認為，台灣意象放進去已最小變動，這次事件反而再次證明中共的不可理喻和政治干擾，兩岸航線不可能沒有政治因素，也顯現對中國倚賴越深，將被綁得越緊。
羅致政表示，華航還是要努力，否則中國今天可以叫你不能塗裝什麼，明天改要求你塗裝什麼才能飛，要讓國際社會不能混淆中國與台灣，台灣要找出最好方式被國際社會接受。
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